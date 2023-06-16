https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/grazhdanok-tadzhikistana-prigovorili-k-15-godam-zaklyucheniya-za-sbyt-narkotikov-v-sukhume-1046375024.html

Гражданок Таджикистана приговорили к 15 годам заключения за сбыт наркотиков в Сухуме

Гражданок Таджикистана приговорили к 15 годам заключения за сбыт наркотиков в Сухуме

Подозреваемых задержали в сентябре прошлого года. При обыске у них обнаружили более 11 граммов запрещенного вещества. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T17:48+0300

2023-06-16T17:48+0300

2023-06-16T17:48+0300

в абхазии

абхазия

новости

наркотики

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/05/1038973991_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_53b31f9801ea909bb2f6b5921b8b212c.jpg

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Сухумский городской суд признал двух гражданок Таджикистана - Нулифар Бозорову и Майдагул Рахимову, виновными в сбыте наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Абхазии. 22-летняя Нулифар Бозорова свою вину в преступлении признала полностью. Ее приговорили к 15 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тысяч рублей в доход государства. 45-летнюю Рахимову, свою вину не признавшую, также приговорили к 15 годам колонии общего режима. Кроме того, она должна будет выплатить штраф в размере 700 тысяч рублей. Рахимова и Бозорова были задержаны в сентябре 2022 года по подозрению в сбыте наркотиков путем закладок в укромных местах на сухумской набережной. При личном обыске у них обнаружили 11,14 грамма метадона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/dvukh-grazhdan-abkhazii-prigovorili-k-16-godam-lisheniya-svobody-za-sbyt-narkotikov--1046293640.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, наркотики