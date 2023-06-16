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Молодежный квиз прошел в "Доме Москвы" в Сухуме
Молодежный квиз прошел в "Доме Москвы" в Сухуме
Квиз, приуроченный ко Дню молодежи, который отмечается в этом году 27 июня, состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в пятницу, 16 июня. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T22:00+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Команда "12 разгневанных мужчин" одержала победу в квизе, организованном "Домом Москвы" ко Дню молодежи. Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие около 15 команд, среди которых были представители молодежного общественного движения Сухума, погрануправления ФСБ России в Абхазии, компании "Апсны-ойл", представительства Россотрудничества и других организаций.Участники отвечали на вопросы о музыке, кино, науке, истории и культуры России. "Наша команда участвует в квизе в четвертый раз, и с последних строчек мы добрались уже до второго места. Это очень воодушевляет и радует",- сказала участница команды "Неабыкто" Екатерина Еник. Квиз был организован при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/yarmarka-kontsert-i-fotovystavka-ko-dnyu-rossii-proshli-v-sukhume-1046286354.html
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Молодежный квиз прошел в "Доме Москвы" в Сухуме
Квиз, приуроченный ко Дню молодежи, который отмечается в этом году 27 июня, состоялся в культурно-деловом центре "Дом Москвы" в пятницу, 16 июня.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik, Асмат Цвижба. Команда "12 разгневанных мужчин" одержала победу в квизе, организованном "Домом Москвы" ко Дню молодежи.
"Серебро" достался команде "Неабыкто", третье место за "Друзьями с детства".
Всего в интеллектуальном соревновании приняли участие около 15 команд, среди которых были представители молодежного общественного движения Сухума, погрануправления ФСБ России в Абхазии, компании "Апсны-ойл", представительства Россотрудничества и других организаций.
Участники отвечали на вопросы о музыке, кино, науке, истории и культуры России.
"Наша команда участвует в квизе в четвертый раз, и с последних строчек мы добрались уже до второго места. Это очень воодушевляет и радует",- сказала участница команды "Неабыкто" Екатерина Еник.
Квиз был организован при поддержке Правительства Москвы, Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, Московского Дома соотечественника.