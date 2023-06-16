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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T20:00+0300
2023-06-16T20:00+0300
2023-06-16T20:00+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, туман, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, туман, гроза.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.