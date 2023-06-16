https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-17-i-18-iyunya-1046368979.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 17 и 18 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием южного циклона. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T20:00+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. В выходные дни, 17 и 18 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу без осадков, в воскресенье временами дождь разной интенсивности, туман, гроза.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +14°С до +19°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии