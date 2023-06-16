https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/svo-modernizatsiya-rastuschie-vozmozhnosti-urana-korda-i-vs-rossii-1046365250.html

СВО-модернизация: растущие возможности "Урана", "Корда" и ВС России

СВО-модернизация: растущие возможности "Урана", "Корда" и ВС России

Специальная военная операция на Украине стала мощным катализатором кратного роста производства вооружений и качественного обновления ВС России. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T10:59+0300

2023-06-16T10:59+0300

2023-06-16T11:01+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

мнение

авторы

колумнисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/03/06/1044473785_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_1da0d384b06ed8803768427de3ba745c.jpg

Основные направления развития – роботизация боевой техники, внедрение космических технологий для эффективного уничтожения войск и военного потенциала противника, пишет военный эксперт Александр Хроленко.Растущие объемы производства постоянно сопровождаются модернизацией изделий. В итоге формируются качественно новые возможности войск и сил – во всех средах боевого применения. Несколько примеров.Боевые роботыРобототехнический комплекс разминирования "Уран-6" модернизирован с учетом опыта применения в зоне СВО, в Мариуполе и других локациях новых регионов РФ. По данным Специального КБ Минобороны РФ, многофункциональный комплекс получил усиленную броню, усовершенствованную ходовую часть, а новая система связи позволила увеличить дальность дистанционного управления. Аппаратура на борту точнее определяет тип обнаруженных взрывоопасных предметов. "Уран-6" выполняет траление противопехотных и противотанковых мин, взрывных устройств и неразорвавшихся боеприпасов с эффективностью 98 процентов – даже на территории, покрытой густой растительностью и засоренной промышленными отходами. Ранее шеститонная гусеничная машина выдерживала подрыв до 60 кг в тротиловом эквиваленте, теперь стала крепче и надежнее. Это вторая модернизация "Урана-6", а первая состоялась после активной эксплуатации в Сирии. Многофункциональный и высокопроизводительный робототехнический комплекс имеет крепления для установки различных тралов и отвалов для проделывания проходов в минных заграждениях и для площадного разминирования. "Уран-6" прокладывает надежный путь к победе, и к мирной жизни. Заметим, натовские комплексы разминирования Leopard-2R и Wisent-1MC боевых испытаний в зоне СВО не выдержали – практически все уничтожены.Снайперскую эффективность российских войск позволит нарастить новейший дистанционный комплекс "Робоснайпер". Система направлена на опытную эксплуатацию в боевые подразделения. Тактико-технические характеристики роботизированной (антидроновой) снайперской винтовки не раскрываются, и все же о многом говорит факт разработки комплекса в недрах КБ интегрированных систем и компании Lobaev Robotics. Снайперские винтовки Лобаева известны во всем мире, теперь они получили дополнительные опции систем ПВО.Российский трехтонный боевой робот "Маркер" с искусственным интеллектом, широким спектром разведывательной аппаратуры, противотанковыми ракетами и дроном-камикадзе на борту предназначен для поддержки пехоты, уничтожения любой бронетехники противника, включая современные танки НАТО. Самостоятельно обнаруживает и распознает цели, способен синхронизироваться с прицелом удаленного оператора. Автономность умной боевой машины – 60 часов. В марте первые четыре "Маркера" отправлены для выполнения задач в зоне СВО.Огневая мощьСерьезное обновление 12,7-мм пулемета "Корд" позволяет нарастить боевые возможности российских подразделений, использовать пулемет на автономных платформах. Модификация со стволом, способным выдержать 300 выстрелов без охлаждения (смены ствола), позволяет интенсивнее вести огонь в обычных условиях, и устанавливать пулемет на вертолетах, дистанционно управляемых наземных модулях. Проблема перегрева ствола пулемета решается на уровне космических технологий. Напомню, ресурс ствола "старого" пулемета "Корд" – 100 выстрелов без замены и охлаждения. В боевых действиях высокой интенсивности этого бывает недостаточно, а большее количество выстрелов ведет к потере точности. Мощный, точный, надежный и самый легкий в мире среди крупнокалиберных пулемет "Корд" (32 кг) пользуется большим уважением в войсках. Завод имени В.А. Дегтярева к сегодняшнему дню значительно увеличил объемы производства пулеметов "Корд" и одноименных снайперских винтовок.СВО подтвердила особую роль беспилотной авиации на поле боя, ускорила развитие российских тяжелых разведывательно-ударных дронов. Серийное производство ударного беспилотника большой дальности "Сириус" начинается в 2023 году. Машина способна доставить к целям 450 кг высокоточных ракет и авиабомб калибра до 250 кг на удалении до 3000 км. "Сириус" имеет спутниковую систему управления, может получать целеуказания от пилотируемой авиации. Такие дроны востребованы в зоне СВО, и обречены на победу в других горячих точках планеты.Космические высотыНовая российская станция контроля космического пространства способна автоматически обнаруживать и контролировать в околоземном космическом пространстве объекты размером в 10 сантиметров. Это позволило специалистам Минобороны РФ увеличить количество сопровождаемых малоразмерных космических объектов в четыре раза. В ситуации вероятной борьбы с разведывательными спутниками противника новая станция обеспечит "зачистку" на орбите в кратчайшие сроки. С другой стороны, интенсивно пополняется группировка космических аппаратов Минобороны РФ – заметно возросли возможности российской военной разведки.Россия увеличивает объемы производства гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал" и "Циркон", которые почему-то внушают ужас армии США. Кроме того, Вооруженные силы РФ в 2023 году получат 22 пусковые установки МБР "Ярс", "Сармат" и "Авангард", 12 надводных кораблей, пять субмарин, три новых стратегических ракетоносца Ту-160. Отдельный ужас НАТО внушают лучшие в мире российские танки Т-90М "Прорыв", которых в 2023 году станет на 1500 больше. Даже неполный список позволяет оценить, насколько СВО ускорила модернизацию ВС России и ход мировой истории.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/masshtabnye-manevry-vvs-nato-air-defender--signal-rossii-1046346424.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/na-zaporozhskikh-polyakh-goryat-zapadnye-milliardy-i-nadezhdy-pobedit-rossiyu-1046293163.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, мнение, авторы, колумнисты