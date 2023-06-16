https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/vladimir-putin-otsenil-uspeshnost-kontrnastupleniya-vsu-1046372906.html

Владимир Путин оценил успешность контрнаступления ВСУ

Владимир Путин оценил успешность контрнаступления ВСУ

Ранее президент заявлял, что контрнаступление Киева, в ходе которого противник каждый день несет серьезные потери, началось с 4 июня. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T16:55+0300

2023-06-16T16:55+0300

2023-06-16T17:06+0300

военная спецоперация рф в донбассе

новости

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/10/1046372534_0:0:3004:1689_1920x0_80_0_0_27c14387967a421b4dc54f81eca21f3b.jpg

СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Контрнаступление ВСУ успехов не имеет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума. "Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой - прим.) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", – сказал Путин.Он добавил, что скоро Украина перестанет использовать свою технику, так как "ничего не останется".При этом все, чем воюют украинские солдаты, поставляется извне, пояснил Путин, так как западные страны делают все, что в их силах, чтобы Россия понесла стратегическое поражение на поле боя.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/bolee-400-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-za-sutki-1046366687.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, россия, владимир путин