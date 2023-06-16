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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/vladimir-putin-otsenil-uspeshnost-kontrnastupleniya-vsu-1046372906.html
Владимир Путин оценил успешность контрнаступления ВСУ
Владимир Путин оценил успешность контрнаступления ВСУ
Ранее президент заявлял, что контрнаступление Киева, в ходе которого противник каждый день несет серьезные потери, началось с 4 июня. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T16:55+0300
2023-06-16T17:06+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Контрнаступление ВСУ успехов не имеет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума. "Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой - прим.) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", – сказал Путин.Он добавил, что скоро Украина перестанет использовать свою технику, так как "ничего не останется".При этом все, чем воюют украинские солдаты, поставляется извне, пояснил Путин, так как западные страны делают все, что в их силах, чтобы Россия понесла стратегическое поражение на поле боя.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/bolee-400-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-za-sutki-1046366687.html
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новости, россия, владимир путин
новости, россия, владимир путин

Владимир Путин оценил успешность контрнаступления ВСУ

16:55 16.06.2023 (обновлено: 17:06 16.06.2023)
© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании
ПМЭФ-2023. Президент РФ В. Путин на пленарном заседании - Sputnik Абхазия, 1920, 16.06.2023
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
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Ранее президент заявлял, что контрнаступление Киева, в ходе которого противник каждый день несет серьезные потери, началось с 4 июня.
СУХУМ, 16 июн – Sputnik. Контрнаступление ВСУ успехов не имеет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского экономического форума.
"Каждый день происходит рост утраты этой (украинской боевой - прим.) техники. На сегодняшний день украинской армией потеряно где-то 186 танков и 418 бронемашин различного класса. Я уже сейчас не говорю про личный состав, чтобы Министерство обороны само озвучило", – сказал Путин.
Он добавил, что скоро Украина перестанет использовать свою технику, так как "ничего не останется".
При этом все, чем воюют украинские солдаты, поставляется извне, пояснил Путин, так как западные страны делают все, что в их силах, чтобы Россия понесла стратегическое поражение на поле боя.
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