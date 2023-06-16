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Более 400 человек потеряли ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки
Более 400 человек потеряли ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки
Подразделения ВСУ продолжают нести большие потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T11:43+0300
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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком и Донецком направлениях более 400 солдат и офицеров, сообщает Министерство обороны России.Еще пять атак противника были отражены на Донецком направлении. Там были уничтожены до 215 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении в течение суток была пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп, уничтожено до 45 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777.На Красно-Лиманском направлении за сутки Киев потерял до 65 солдат, два бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", артиллерийскую система М777.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах. Средствами ПВО России перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 22 украинских беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/svo-modernizatsiya-rastuschie-vozmozhnosti-urana-korda-i-vs-rossii-1046365250.html
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Более 400 человек потеряли ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки
11:43 16.06.2023 (обновлено: 12:34 16.06.2023)
Подразделения ВСУ продолжают нести большие потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях.
СУХУМ, 16 июн - Sputnik.
Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком и Донецком направлениях более 400 солдат и офицеров, сообщает
Министерство обороны России.
На Времевском выступе активные боевые действия шли в районе Ровнополя и Урожайного, там были отражены пять атак противника. За сутки было уничтожено более 200 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых машин пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, две минометные батареи.
Еще пять атак противника были отражены на Донецком направлении. Там были уничтожены до 215 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.
На Купянском направлении в течение суток была пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп, уничтожено до 45 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777.
На Красно-Лиманском направлении за сутки Киев потерял до 65 солдат, два бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", артиллерийскую система М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах.
Средствами ПВО России перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 22 украинских беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.