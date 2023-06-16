https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/bolee-400-chelovek-poteryali-vsu-na-donetskom-i-yuzhno-donetskom-napravleniyakh-za-sutki-1046366687.html

Более 400 человек потеряли ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки

Более 400 человек потеряли ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях за сутки

Подразделения ВСУ продолжают нести большие потери в ходе безуспешных попыток ведения наступательных действий на Южно-Донецком и Донецком направлениях. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T11:43+0300

2023-06-16T11:43+0300

2023-06-16T12:34+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

украина

новости

донбасс

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/06/1045122718_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_8964d0946d4fd5c419a1c33849e21f46.jpg

СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком и Донецком направлениях более 400 солдат и офицеров, сообщает Министерство обороны России.Еще пять атак противника были отражены на Донецком направлении. Там были уничтожены до 215 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две гаубицы Д-20, склад боеприпасов 109-й бригады территориальной обороны.На Купянском направлении в течение суток была пресечена деятельность двух украинских диверсионных групп, уничтожено до 45 военнослужащих противника, две боевые бронированные машины, три автомобиля, артиллерийская система М777.На Красно-Лиманском направлении за сутки Киев потерял до 65 солдат, два бронетранспортера, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Акация", гаубицу Д-30, на Херсонском направлении – до 30 военнослужащих, пять автомобилей, гаубицу "Мста-Б", артиллерийскую система М777.Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией России в течение суток нанесено поражение 96 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах. Средствами ПВО России перехвачено четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, уничтожены 22 украинских беспилотника.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 444 самолета, 238 вертолетов, 4652 беспилотных летательных аппарата, 426 зенитных ракетных комплексов, 10018 танков и других боевых бронированных машин, 1124 боевые машины реактивных систем залпового огня, 5128 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 10983 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/svo-modernizatsiya-rastuschie-vozmozhnosti-urana-korda-i-vs-rossii-1046365250.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/rossiyskie-voyska-unichtozhili-mesta-proizvodstva-ukrainskikh-dronov-1046359565.html

россия

украина

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, украина, новости, донбасс, министерство обороны рф