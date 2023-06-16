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Ягоды или цитрусы: клубничный бизнес в селе Кацикыт
Ягоды или цитрусы: клубничный бизнес в селе Кацикыт
Реваз Гергая четыре года назад срубил саженцы мандаринов и вместо них посадил клубнику. 16.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-16T10:16+0300
2023-06-16T10:16+0300
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Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не только для семьи Реваза, но и его односельчан.18 лет назад на этой территории росли мандариновые сады. Деревья стали высыхать, и их пришлось вырубить. Подробнее о том, почему крестьянин решил освоить новую культуру, с какими трудностями столкнулся и как сейчас продвигается ягодный бизнес, читайте в нашем материале.
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видео, мультимедиа, абхазия, видео
видео, мультимедиа, абхазия, видео
Ягоды или цитрусы: клубничный бизнес в селе Кацикыт
Реваз Гергая четыре года назад срубил саженцы мандаринов и вместо них посадил клубнику.
Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не только для семьи Реваза, но и его односельчан.
18 лет назад на этой территории росли мандариновые сады. Деревья стали высыхать, и их пришлось вырубить.
Подробнее о том, почему крестьянин решил освоить новую культуру, с какими трудностями столкнулся и как сейчас продвигается ягодный бизнес, читайте в нашем материале
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