https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/yagody-ili-tsitrusy-klubnichnyy-biznes-v-sele-katsikyt-1046358957.html

Ягоды или цитрусы: клубничный бизнес в селе Кацикыт

Ягоды или цитрусы: клубничный бизнес в селе Кацикыт

Реваз Гергая четыре года назад срубил саженцы мандаринов и вместо них посадил клубнику. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

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Ягодный бизнес быстро себя оправдал и стал источником дохода не только для семьи Реваза, но и его односельчан.18 лет назад на этой территории росли мандариновые сады. Деревья стали высыхать, и их пришлось вырубить. Подробнее о том, почему крестьянин решил освоить новую культуру, с какими трудностями столкнулся и как сейчас продвигается ягодный бизнес, читайте в нашем материале.

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