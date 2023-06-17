https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/delba-nazval-faktory-kotorye-pomogut-razvivat-ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-1046384296.html

Делба назвал факторы, которые помогут развивать экономический потенциал Абхазии

Делба назвал факторы, которые помогут развивать экономический потенциал Абхазии

Министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган приняли участие в открытии Международного экономического форума в Санкт Петербурге. 17.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-17T17:10+0300

2023-06-17T17:10+0300

2023-06-17T17:25+0300

в абхазии

владимир делба

министерство финансов абхазии

абхазия

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/04/1b/1045506632_0:155:1620:1066_1920x0_80_0_0_d6d97c44065d97e658175c2388def276.jpg

СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Расширение экспортно-импортных операций, транспортно-логистических коридоров, цифровая и технологическая трансформация помогут Абхазии еще интенсивнее развивать экономический потенциал, заявил по итогам ПМЭФ вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Он подчеркнул, что Абхазия может стать точкой притяжения в современных экономических реалиях. "В современных экономических реалиях возникает необходимость поиска новых форм и инструментов сотрудничества с государствами, проводящими нейтральную суверенную экономическую политику, отвечающую национальным интересам. Несомненно международная структурная трансформация экономик стала неизбежной и очевидной", - добавил Делба.XXVI Петербургский экономический форум проходил в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.Форум - это площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, которая дает возможность авторитетным экспертам обстоятельно обсуждать состояния экономического развития и перспектив международного экономического и гуманитарного сотрудничества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-po--1046368096.html

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

владимир делба, министерство финансов абхазии, абхазия, экономика, россия