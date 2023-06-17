https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/delba-nazval-faktory-kotorye-pomogut-razvivat-ekonomicheskiy-potentsial-abkhazii-1046384296.html
Делба назвал факторы, которые помогут развивать экономический потенциал Абхазии
Делба назвал факторы, которые помогут развивать экономический потенциал Абхазии
Министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган приняли участие в открытии Международного экономического форума в Санкт Петербурге. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T17:10+0300
2023-06-17T17:10+0300
2023-06-17T17:25+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Расширение экспортно-импортных операций, транспортно-логистических коридоров, цифровая и технологическая трансформация помогут Абхазии еще интенсивнее развивать экономический потенциал, заявил по итогам ПМЭФ вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Он подчеркнул, что Абхазия может стать точкой притяжения в современных экономических реалиях. "В современных экономических реалиях возникает необходимость поиска новых форм и инструментов сотрудничества с государствами, проводящими нейтральную суверенную экономическую политику, отвечающую национальным интересам. Несомненно международная структурная трансформация экономик стала неизбежной и очевидной", - добавил Делба.XXVI Петербургский экономический форум проходил в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.Форум - это площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, которая дает возможность авторитетным экспертам обстоятельно обсуждать состояния экономического развития и перспектив международного экономического и гуманитарного сотрудничества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-po--1046368096.html
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владимир делба, министерство финансов абхазии, абхазия, экономика, россия
Делба назвал факторы, которые помогут развивать экономический потенциал Абхазии
17:10 17.06.2023 (обновлено: 17:25 17.06.2023)
Министр финансов Владимир Делба и министр экономики Кристина Озган приняли участие в открытии Международного экономического форума в Санкт Петербурге.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Расширение экспортно-импортных операций, транспортно-логистических коридоров, цифровая и технологическая трансформация помогут Абхазии еще интенсивнее развивать экономический потенциал, заявил по итогам ПМЭФ вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
"Определение новых экономических моделей с установлением источников экономического роста, совершенствование бюджетной и денежно-кредитной политики, стимулирование инвестиций - это основные задачи для развития экономики", - отметил Делба.
Он подчеркнул, что Абхазия может стать точкой притяжения в современных экономических реалиях.
"В современных экономических реалиях возникает необходимость поиска новых форм и инструментов сотрудничества с государствами, проводящими нейтральную суверенную экономическую политику, отвечающую национальным интересам. Несомненно международная структурная трансформация экономик стала неизбежной и очевидной", - добавил Делба.
XXVI Петербургский экономический форум проходил в северной столице России с 14 по 17 июня 2023 года.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента России.
Форум - это площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, которая дает возможность авторитетным экспертам обстоятельно обсуждать состояния экономического развития и перспектив международного экономического и гуманитарного сотрудничества.