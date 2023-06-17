https://sputnik-abkhazia.ru/20230617/v-rossii-sozdadut-onlayn-birzhu-dlya-podbora-turov--1046382036.html
В России создадут онлайн-биржу для подбора туров
В России создадут онлайн-биржу для подбора туров
Среди данных, которые планируется собирать - цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт. 17.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-17T12:35+0300
2023-06-17T12:35+0300
2023-06-17T12:38+0300
туристы
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общество
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СУХУМ, 17 июн - Sputnik. Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого в России разработают механизм сбора данных - онлайн-биржу, которая будет доступна большинству россиян, рассказал в интервью РИА Новости на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.Среди данных, которые планируется собирать - цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт."Это будет онлайн-биржа, на которой будут выставляться и мгновенно в онлайне меняться цены. Гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать. Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем. Они будут подбирать индивидуальные туры, в которых учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста", - продолжил он.Чернышенко отметил, что для развития искусственного интеллекта государство, "как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов - доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании".Чернышенко пояснил, что будет создана площадка, на которой сойдутся все цепочки клиентского пути. Он уверен, что именно искусственный интеллект позволит создать доступный сервис для всех россиян. "Сейчас такие услуги предоставляются владельцам платиновых карт в некоторых сервисах, а также тем, кто пользуется услугами турагентств и туроператоров, где за клиента добиваются бронирования удобного отеля, лучшей цены. Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект", - подчеркнул он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/rekordnye-pokazateli-ekspert-otsenil-bronirovanie-gostinits-v-abkhazii-1046136754.html
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туристы, туризм, россия, общество
туристы, туризм, россия, общество
В России создадут онлайн-биржу для подбора туров
12:35 17.06.2023 (обновлено: 12:38 17.06.2023)
Среди данных, которые планируется собирать - цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт.
СУХУМ, 17 июн - Sputnik.
Искусственный интеллект поможет туристам подобрать уникальную путевку, для этого в России разработают механизм сбора данных - онлайн-биржу, которая будет доступна большинству россиян, рассказал в интервью РИА Новости
на ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Мы совместно с бизнесом в ближайшее время проработаем механизм сбора данных в туризме", - сказал Чернышенко.
Среди данных, которые планируется собирать - цены и предложения гостиниц, билеты на транспорт.
"Это будет онлайн-биржа, на которой будут выставляться и мгновенно в онлайне меняться цены. Гостиницы будут демпинговать и давать лучшие предложения, либо динамически их повышать. Здесь будут уже справедливые механизмы работы. А онлайн-консьержи будут массовыми и доступны всем. Они будут подбирать индивидуальные туры, в которых учтут тысячи нюансов и подстроят их под туриста", - продолжил он.
Чернышенко отметил, что для развития искусственного интеллекта государство, "как агрегатор агрегаторов, предоставит один из главных инструментов - доступ к большим обезличенным данным, которыми владеют ведомства и госкомпании".
Чернышенко пояснил, что будет создана площадка, на которой сойдутся все цепочки клиентского пути. Он уверен, что именно искусственный интеллект позволит создать доступный сервис для всех россиян.
"Сейчас такие услуги предоставляются владельцам платиновых карт в некоторых сервисах, а также тем, кто пользуется услугами турагентств и туроператоров, где за клиента добиваются бронирования удобного отеля, лучшей цены. Это прошлый век. Сейчас это уже должен делать искусственный интеллект", - подчеркнул он.