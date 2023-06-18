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Квициниа: российский бизнес начинает активно действовать в Абхазии
Квициниа: российский бизнес начинает активно действовать в Абхазии
Основная сфера инвестирования российского бизнеса - курортная индустрия Абхазии. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T14:20+0300
2023-06-18T14:20+0300
2023-06-18T15:33+0300
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российский бизнес начинает активно действовать в Абхазии, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Алхас Квициниа.Он добавил, что сейчас на стадии организационной доработки находится крупномасштабный российский инвестпроект - строительство в Пицунде масштабного курортного комплекса, рассчитанного на круглогодичную работу.Квициниа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в привлечении бизнесменов из России, в республике надеются, что сферы интересов будут расширены и затронут сельское хозяйство, промышленное производство.По словам Квициниа, Сухум также открыт к предложениям российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов.Так, в Абхазии с нетерпением ждут, когда сеть ресторанов "Вкусно и точка" сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыться в республике.Объем Инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена Инвестпрограмма на 2020-2022 годы с объемом финансирования в 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.Лимит финансирования Инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/rossiya-i-abkhaziya-aktivno-zanimayutsya-priznaniem-respubliki-drugimi-stranami-1046388320.html
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абхазия, экономика, россия, туризм
Квициниа: российский бизнес начинает активно действовать в Абхазии
14:20 18.06.2023 (обновлено: 15:33 18.06.2023)
Основная сфера инвестирования российского бизнеса - курортная индустрия Абхазии.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. Российский бизнес начинает активно действовать в Абхазии, в частности, в курортной индустрии, заявил в интервью РИА Новости посол республики в России Алхас Квициниа.
"У нас законодательно гарантированы преференции для иностранных инвесторов – они зависят от суммы вложенного капитала и предусматривают серьезные налоговые льготы, в том числе по срокам. И российский бизнес начинает активно действовать. В основном это касается курортно-туристской индустрии", - сказал дипломат.
Он добавил, что сейчас на стадии организационной доработки находится крупномасштабный российский инвестпроект - строительство в Пицунде масштабного курортного комплекса, рассчитанного на круглогодичную работу.
Квициниа подчеркнул, что Абхазия заинтересована в привлечении бизнесменов из России, в республике надеются, что сферы интересов будут расширены и затронут сельское хозяйство, промышленное производство.
По словам Квициниа, Сухум также открыт к предложениям российских компаний по импортозамещению ушедших западных продуктов.
Так, в Абхазии с нетерпением ждут, когда сеть ресторанов "Вкусно и точка" сможет преодолеть все бюрократические барьеры и открыться в республике.
Объем Инвестпрограммы содействия развитию Абхазии на 2017-2019 годы составил около 6 миллиардов рублей. В конце 2019 года была утверждена Инвестпрограмма на 2020-2022 годы с объемом финансирования в 4,5 миллиарда рублей, по 1,5 миллиарда рублей на каждый год.
Лимит финансирования Инвестпрограммы на 2023-2025 годы составит 4 миллиарда 50 миллионов рублей.