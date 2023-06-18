https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-19-iyunya-1046389222.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июня

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июня

Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием южного циклона. 18.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-18T16:10+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. В понедельник, 19 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии