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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июня
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием южного циклона. 18.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-18T16:10+0300
2023-06-18T16:10+0300
2023-06-18T16:10+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 18 июн - Sputnik. В понедельник, 19 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 19 июня
Территория Черноморского побережья Абхазии по-прежнему окажется под влиянием южного циклона.
СУХУМ, 18 июн - Sputnik. В понедельник, 19 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, со второй половины дня возможен дождь разной интенсивности, туман, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.