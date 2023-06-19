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Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени

Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени

Соответствующие указы президент Абхазии подписал 16 июня 2023 года. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T10:26+0300

2023-06-19T10:26+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм высокая награда присвоена врачу-педиатру, участковому детской поликлиники Гудаутской больницы Майе Конджария и врачу-пульмонологу Республиканской больницы Шазине Хурхумал.Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу-лаборанту, заведующей клинической лабораторией Гудаутской больницы Алле Еник присвоено звание "Заслуженный врач Республики Абхазия".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html

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