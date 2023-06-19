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Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени
Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени
Соответствующие указы президент Абхазии подписал 16 июня 2023 года. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T10:26+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает пресс-служба главы государства. За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм высокая награда присвоена врачу-педиатру, участковому детской поликлиники Гудаутской больницы Майе Конджария и врачу-пульмонологу Республиканской больницы Шазине Хурхумал.Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу-лаборанту, заведующей клинической лабораторией Гудаутской больницы Алле Еник присвоено звание "Заслуженный врач Республики Абхазия".
https://sputnik-abkhazia.ru/20220121/vysshaya-nagrada-kogo-i-kak-otmechayut-ordenom-akhdz-apsha-v-abkhazii-1037213673.html
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Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени
10:26 19.06.2023 (обновлено: 10:40 19.06.2023)
Соответствующие указы президент Абхазии подписал 16 июня 2023 года.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания наградил абхазских врачей орденами "Ахьдз-Апша" III степени, сообщает
пресс-служба главы государства.
За заслуги в области здравоохранения и высокий профессионализм высокая награда присвоена врачу-педиатру, участковому детской поликлиники Гудаутской больницы Майе Конджария и врачу-пульмонологу Республиканской больницы Шазине Хурхумал.
Кроме того, за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу врачу-лаборанту, заведующей клинической лабораторией Гудаутской больницы Алле Еник присвоено звание "Заслуженный врач Республики Абхазия".