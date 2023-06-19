https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/chitanava-otsenil-sostoyanie-lipy-na-lykhnashte-1046418727.html
Читанава оценил состояние липы на Лыхнаште
Читанава оценил состояние липы на Лыхнаште
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой 5 апреля 2023 года. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T20:02+0300
2023-06-19T20:02+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. "Очень хорошим" назвал состояние поврежденной бензопилой липы председатель госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.По словам Читанава, за восстановлением полуторавекового дерева пристально следят руководство и жители села Лыхны, а также лесничие Рицинского национального парка, которые осведомляют комитет по экологии о динамике "выздоровления" липы.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля.По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Информацию о том, что к преступлению причастны другие лица, опровергла СГБ республики. Уголовное дело в отношении Ираклия Багателия рассмотрит Гудаутский районный суд.Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html
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абхазия, новости, гудаутский район
Читанава оценил состояние липы на Лыхнаште
Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой 5 апреля 2023 года.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik.
"Очень хорошим" назвал состояние поврежденной бензопилой липы председатель госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik
.
"Уже ничего с ней не должно случиться, как мне кажется. Мы продолжаем следить за состоянием дерева и второй этап капельниц (лечение китайским препаратом – прим.) еще не завершен. Понадобится еще около 2-3 недель", - пояснил он.
По словам Читанава, за восстановлением полуторавекового дерева пристально следят руководство и жители села Лыхны, а также лесничие Рицинского национального парка, которые осведомляют комитет по экологии о динамике "выздоровления" липы.
Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля.
По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Информацию о том, что к преступлению причастны другие лица, опровергла СГБ республики. Уголовное дело в отношении Ираклия Багателия рассмотрит Гудаутский районный суд.
Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.