https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/chitanava-otsenil-sostoyanie-lipy-na-lykhnashte-1046418727.html

Читанава оценил состояние липы на Лыхнаште

Читанава оценил состояние липы на Лыхнаште

Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой 5 апреля 2023 года. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T20:02+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. "Очень хорошим" назвал состояние поврежденной бензопилой липы председатель госкомитета по экологии Абхазии Савелий Читанава. Об этом он сообщил в эфире радио Sputnik.По словам Читанава, за восстановлением полуторавекового дерева пристально следят руководство и жители села Лыхны, а также лесничие Рицинского национального парка, которые осведомляют комитет по экологии о динамике "выздоровления" липы.Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля.По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Информацию о том, что к преступлению причастны другие лица, опровергла СГБ республики. Уголовное дело в отношении Ираклия Багателия рассмотрит Гудаутский районный суд.Разработанный НИИ сельского хозяйства в Пекине препарат был доставлен в село Лыхны в среду, 19 апреля. Экологи совместно с гражданами Китая, которые проживают в Абхазии, обработали ствол дерева специальным раствором для дезинфекции и поставили "капельницы" с иностранным препаратом. Всего за раз было использовано 30 пакетов с лекарством. Их хватило на одну неделю.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html

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