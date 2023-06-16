https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/sud-rassmotrit-delo-o-povrezhdenii-lipy-na-lykhnashte-1046377409.html

Суд рассмотрит дело о повреждении липы на Лыхнаште

Суд рассмотрит дело о повреждении липы на Лыхнаште

Липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена бензопилой вечером в среду, 5 апреля 2023 года. 16.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-16T19:40+0300

2023-06-16T19:40+0300

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СУХУМ, 16 июн - Sputnik. Гудаутский районный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Ираклия Багателия, подозреваемого в повреждении липы на исторической поляне Лыхнашта. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Полуторавековая липа на исторической поляне Лыхнашта была повреждена вечером в среду, 5 апреля. Было возбуждено уголовное дело.По подозрению в незаконной порубке дерева были задержаны двое граждан Абхазии – Ираклий и Даур Багателия. Информацию о том, что к преступлению причастны другие лица, опровергла СГБ республики. Глубина "ран" от бензопилы достигала от 15 до 20 сантиметров. Экологи предприняли усилия для того, чтобы сохранить дерево - вбили скобы, чтобы ствол не упал, из молодых черенков липы сделали "мостики", чтобы питательные вещества распределялись по всему дереву, и даже использовали китайское лекарство - организовать доставку препарата, разработанного НИИ сельского хозяйства в Пекине, помог гражданин Китая, проживающий в республике.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230501/prezident-abkhazii-osmotrel-lipu-na-lykhnashte-1045581787.html

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