https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/fsb-predotvratila-seriyu-teraktov-v-zaporozhskoy-oblasti-1046411643.html
ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области
ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области
Украинская разведка планировала серию терактов в отношении представителей администрации области и сотрудников правоохранительных органов. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T12:06+0300
2023-06-19T12:06+0300
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства.Целями терактов, запланированных главным управлением разведки Минобороны Украины должны были стать руководители военно-гражданской администрации области и сотрудники российских правоохранительных органов.Российская контрразведка установила сотрудника украинских спецслужб, который руководил завербованными пособниками из числа жителей области. Исполнитель и пособница задержаны, изъяты орудия преступления, определены каналы связи и способы финансирования.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о теракте (часть 2 статьи 205 УК России) и о приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1).
https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/predotvraschen-terakt-v-gelendzhike-1046006379.html
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фсб, россия, украина, новости
фсб, россия, украина, новости
ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области
Украинская разведка планировала серию терактов в отношении представителей администрации области и сотрудников правоохранительных органов.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik.
Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области, сообщает
пресс-служба ведомства.
Целями терактов, запланированных главным управлением разведки Минобороны Украины должны были стать руководители военно-гражданской администрации области и сотрудники российских правоохранительных органов.
Российская контрразведка установила сотрудника украинских спецслужб, который руководил завербованными пособниками из числа жителей области. Исполнитель и пособница задержаны, изъяты орудия преступления, определены каналы связи и способы финансирования.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о теракте (часть 2 статьи 205 УК России) и о приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1).