https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/fsb-predotvratila-seriyu-teraktov-v-zaporozhskoy-oblasti-1046411643.html

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

ФСБ предотвратила серию терактов в Запорожской области

Украинская разведка планировала серию терактов в отношении представителей администрации области и сотрудников правоохранительных органов. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T12:06+0300

2023-06-19T12:06+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Федеральная служба безопасности предотвратила серию диверсионно-террористических актов на территории Запорожской области, сообщает пресс-служба ведомства.Целями терактов, запланированных главным управлением разведки Минобороны Украины должны были стать руководители военно-гражданской администрации области и сотрудники российских правоохранительных органов.Российская контрразведка установила сотрудника украинских спецслужб, который руководил завербованными пособниками из числа жителей области. Исполнитель и пособница задержаны, изъяты орудия преступления, определены каналы связи и способы финансирования.В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о теракте (часть 2 статьи 205 УК России) и о приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств (часть 2 статьи 222.1).

https://sputnik-abkhazia.ru/20230526/predotvraschen-terakt-v-gelendzhike-1046006379.html

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