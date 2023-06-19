Мощи Симона Кананита передали в дар Сухумскому Кафедральному собору
11:29 19.06.2023 (обновлено: 11:49 19.06.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
© Sputnik / Томас Тхайцук
Передача мощей Симона Кананита Сухумскому Кафедральному собору Благовещения Пресвятой Богородицы произошла по инициативе Императорского православного палестинского общества.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Благотворительный фонд Святого мученика Вонифатия передал в дар на постоянное хранение Сухумскому Кафедральном собору мощи Святого апостола Симона Кананита в понедельник, 19 июня.
Глава Абхазской Православной Церкви Виссарион Аплиа отметил, что передача мощей – великая радость для христиан республики.
"Для православного христианина великая радость, когда мы обретаем мощи Святых, которым мы молимся, поклоняемся, обращаемся к ним. Это историческое событие. Мощи Симона Кананита находятся у нас под спудом в Новом Афоне, но частицы мощей были увезены в Дамаск, когда здесь было Персидское царство, и потом, когда были крестовые походы, из Дамаска они оказались в Европе", – рассказал он.
Президент Благотворительного фонда Святого мученика Вонифатия Наталия Мезенцева добавила, что отныне все прихожане церкви, паломники смогут прикладываться к мощам Святого.
"Мы рады, что сегодня пришел небесный покровитель, святой покровитель благословенной Абхазии. Он будет помогать, защищать, и каждый может прийти на молитвенное поклонение и благословение этого великого Святого", – сказала она.
В дар кафедральному собору также был передан медальон-реликварий "Святой апостол Симон Кананит", который хранился у директора Научно-исследовательской независимой экспертизы имени Третьякова Александра Чвалы.
Серебряный с золочением медальон датируется, предположительно, последней четвертью XVII – началом XVIII века, он произведен в Италии.
© Sputnik / Томас Тхайцук Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
© Sputnik / Томас Тхайцук Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
© Sputnik / Томас Тхайцук Мощи святого Симона Канонита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Канонита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Кананита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мощи святого Симона Канонита одного из двенадцати апостолов в Сухумском соборе
Симон Кананит – один из двенадцати апостолов Иисуса Христа.
Согласно писанию, апостолы Симон Кананит и Андрей Первозванный прибыли на территорию Абхазии в первой половине I века нашей эры с благой вестью о воскрешении Иисуса Христа. Андрей Первозванный отправился дальше проповедовать вдоль Черноморского побережья Кавказа, а Симон Кананит остался в Псырцхе.
Он поселился в одном из гротов древнего Нового Афона, где молился Господу и проповедовал христианство. В наши дни это место ежегодно посещают тысячи паломников из России и православные жители Абхазии.
Миссия апостола в Абхазии продлилась недолго. Симон Кананит был убит на берегу реки Псырцха. Кто посмел отнять жизнь у проповедника, доподлинно неизвестно. По одной из версий, Кананита казнили римские военные.
В IV веке над местом погребения апостола воздвигли храм в его честь. Позже, в X веке, на том месте построили храм из камня. Храм расположен в живописном месте вблизи искусственного водопада, построенного русскими монахами, прибывшими к берегам Абхазии из греческого монастыря Святого Пантелеймона на горе Афон.