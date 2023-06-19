https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/nazvano-kolichestvo-domovladeniy-postradavshikh-ot-livnya-v-gudaute-1046414061.html

Названо количество домовладений, пострадавших от ливня в Гудауте

Названо количество домовладений, пострадавших от ливня в Гудауте

Ливневые дожди обрушились на Гудаутский район и подтопили частные домовладения в четверг, 15 июня. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T14:19+0300

2023-06-19T14:19+0300

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ГУДАУТА, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. В администрацию Гудауты подано 32 заявления от жителей домов, которые были подтоплены во время обильных дождей в четверг, 15 июня. Об этом Sputnik сообщил замглавы администрации Гудаутского района по городскому хозяйству Виталий Агрба.Как подчеркнул первый замглавы районной администрации Валерий Авидзба, более серьезного ущерба удалось избежать благодаря тому, что власти успели расчистить устья рек.При этом он подчеркнул, что сами каналы рек забиты бытовым мусором, который туда сбрасывают местные жители. Помимо этого, некоторые горожане при строительстве зданий частично перегораживают ливневки, и по этой причине, вода выливается на улицы."Нужно с этим что-то решать. Надо собраться и обговорить эти вопросы. Иначе в следующий раз последствия могут быть гораздо хуже", – сказал Авидзба.Во время ливневых дождей в Гудауте вышли из берегов реки Кистрик и Адзлагарка, кроме того, ливневые каналы не справились с объемом воды.В сельской местности Гудаутского района существенного ущерба стихия не нанесла. В некоторых селах вода размыла неасфальтированные дороги, а в селе Хыпста молния ударили в дом, из-за чего из строя вышла вся бытовая техника, расплавилась электропроводка. Было также подтоплено несколько подстанций.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/tsentr-novogo-afona-chastichno-zatopilo-v-rezultate-livnya-1046353367.html

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