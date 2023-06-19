https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-obyasnila-na-kakikh-usloviyakh-budet-vosstanavlivatsya-sukhumskiy-aeroport-1046415640.html

Озган объяснила, на каких условиях будет восстанавливаться сухумский аэропорт

Озган объяснила, на каких условиях будет восстанавливаться сухумский аэропорт

Абхазия и Россия подписали соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта в... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T16:12+0300

2023-06-19T16:12+0300

2023-06-19T16:16+0300

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Аэродром и аэродромная инфраструктура сухумского аэропорта останутся в государственной собственности, рассказала в интервью радио Sputnik министр экономики Абхазии Кристина Озган.По ее словам, они будут переданы в аренду. В собственности у инвестора будут находиться объекты, связанные с обеспечением деятельности аэропорта – терминалы, топливно-заправочные комплексы и так далее."Речь идет о возведении новых объектов и гарантии собственности вложенных инвестиций", – объяснила министр.Озган подчеркнула, что аэропорт сохранит за собой статус двойного назначения."В Абхазии один аэропорт, соответственно, все, что касается оборонных вопросов, сохраняется в рамках реализации этого инвестиционного проекта. Для этого направления в аэропорту будет отведена часть территории, и дислокация не меняется, все остается на тех же условиях", – сказала она.Возобновление авиасообщения с Россией – не только важное политическое, историческое, но и экономическое событие, отметила Озган. По ее словам, открытие объекта расширит возможности транспортной инфраструктуры, будет обеспечивать транспортную доступность для туристов, снизит нагрузку на пограничном переходе "Псоу", будет стимулировать развитие туристического и транспортного комплекса, а также увеличит количество рабочих мест.Министр экономики добавила, что в ближайший месяц-полтора с инвестором будет готовиться соглашение о государственно-частном партнерстве.Планируется, что авиасообщение России с Абхазией запустят к 2025 году. Модернизированный аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или более трех миллионов в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230616/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-po--1046368096.html

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