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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 июня
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T19:24+0300
2023-06-19T19:24+0300
2023-06-19T19:24+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Во вторник, 20 июня, в Абхазии ожидается рблачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.До второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Во вторник, 20 июня, в Абхазии ожидается рблачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
До второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.
Температура морской воды +22°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.