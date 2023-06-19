https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-20-iyunya-1046418425.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 июня

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 20 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием холодного атмосферного фронта южного циклона. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T19:24+0300

2023-06-19T19:24+0300

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. Во вторник, 20 июня, в Абхазии ожидается рблачная с прояснениями погода, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.До второй половины дня временами возможен дождь разной интенсивности, гроза, туман.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 12 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +16°С до +21°С, днем от +21°С до +26°С.Температура морской воды +22°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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абхазия, погода в абхазии