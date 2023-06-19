https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/prokuratura-gudautskogo-rayona-provedet-proverku-po-faktu-padeniya-rebenka-v-gegu-1046414643.html

Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту падения ребенка в Гегу

Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту падения ребенка в Гегу

Спасатели МЧС Абхазии третьи сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега на территории Рицинского национального реликтового парка. В поисках задействовано более... 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T15:00+0300

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ГУДАУТА, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту инцидента на реке Гега, где четырехлетнего ребенка унесло течением. Об этом на совещании в администрации муниципалитета сказал прокурор Эдуард Шамба.Шамба подчеркнул, что этот переход через реку не соответствует нормам безопасности, и прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту случившегося инцидента.Он также напомнил о том, что в начале июня в нацпарке произошел еще один несчастный случай – в Юпшарском каньоне в результате камнепада погиб мужчина, еще одна женщина была доставлена в больницу с переломом ног. Это были туристы из России, автомобиль, в котором они путешествовали по парку, остановился в том месте.Прокурор не исключает вероятности того, что будет принято решение о запрете остановки автомобилей на опасном участке Юпшарского каньона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-rebenka-upavshego-v-reku-gega-1046388076.html

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