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Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту падения ребенка в Гегу
Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту падения ребенка в Гегу
Спасатели МЧС Абхазии третьи сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега на территории Рицинского национального реликтового парка. В поисках задействовано более... 19.06.2023, Sputnik Абхазия
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ГУДАУТА, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту инцидента на реке Гега, где четырехлетнего ребенка унесло течением. Об этом на совещании в администрации муниципалитета сказал прокурор Эдуард Шамба.Шамба подчеркнул, что этот переход через реку не соответствует нормам безопасности, и прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту случившегося инцидента.Он также напомнил о том, что в начале июня в нацпарке произошел еще один несчастный случай – в Юпшарском каньоне в результате камнепада погиб мужчина, еще одна женщина была доставлена в больницу с переломом ног. Это были туристы из России, автомобиль, в котором они путешествовали по парку, остановился в том месте.Прокурор не исключает вероятности того, что будет принято решение о запрете остановки автомобилей на опасном участке Юпшарского каньона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/mchs-abkhazii-vtorye-sutki-ischet-rebenka-upavshego-v-reku-gega-1046388076.html
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Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту падения ребенка в Гегу
15:00 19.06.2023 (обновлено: 16:13 19.06.2023)
Спасатели МЧС Абхазии третьи сутки ищут ребенка, упавшего в реку Гега на территории Рицинского национального реликтового парка. В поисках задействовано более полусотни человек – сотрудников МЧС и нацпарка, а также два беспилотника.
ГУДАУТА, 19 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту инцидента на реке Гега, где четырехлетнего ребенка унесло течением. Об этом на совещании в администрации муниципалитета сказал прокурор Эдуард Шамба.
"Семья из Беларуси – мать с отцом и двое детей посещали Гегский водопад. Рядом находится небольшой переход через реку, сделанный из бревен. Ребенка поставили на этот переход для того, чтобы сфотографировать. Он упал в воду. Было сильное течение, и ребенка унесло. Мать прыгнула за ним, но уже было поздно. Ее тоже еле вытащили из воды", – пояснил он.
Шамба подчеркнул, что этот переход через реку не соответствует нормам безопасности, и прокуратура Гудаутского района проведет проверку по факту случившегося инцидента.
Он также напомнил о том, что в начале июня в нацпарке произошел еще один несчастный случай – в Юпшарском каньоне в результате камнепада погиб мужчина, еще одна женщина была доставлена в больницу с переломом ног. Это были туристы из России, автомобиль, в котором они путешествовали по парку, остановился в том месте.
Прокурор не исключает вероятности того, что будет принято решение о запрете остановки автомобилей на опасном участке Юпшарского каньона.