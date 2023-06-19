https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/pyatnashka-podpisala-kontrakt-s-minoborony-rossii-1046418232.html
"Пятнашка" подписала контракт с Минобороны России
"Пятнашка" подписала контракт с Минобороны России
4 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым добровольцы приравниваются к военнослужащим и могут рассчитывать на льготы и... 19.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-19T18:21+0300
2023-06-19T18:21+0300
2023-06-19T18:21+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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СУХУМ, 19 июн - Sputnik. "Дикая дивизия Донбасса" (интербригада "Пятнашка") подписала контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале "Пятнашки".Ранее приказ, в соответствии с которым все добровольческие отряды, принимающие участие в боевых действиях в зоне спецоперации, до 1 июля 2023 года должны подписать контракт с оборонным ведомством, подписал Сергей Шойгу. Это позволит придать отрядам "необходимый правовой статус" и создать "единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач"Интернациональная бригада "Пятнашка" участвует в специальной военной операции России по освобождению Донбасса. В ее рядах воюют и абхазские добровольцы. Командир интербригады - уроженец Абхазии Ахра Авидзба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/bratskoe-plecho-abkhaziya-prodolzhaet-pomogat-zhitelyam-donbassa-1046286540.html
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новости, донбасс, россия, министерство обороны рф
новости, донбасс, россия, министерство обороны рф
"Пятнашка" подписала контракт с Минобороны России
4 ноября 2022 года президент России Владимир Путин подписал закон, которым добровольцы приравниваются к военнослужащим и могут рассчитывать на льготы и соцгарантии.
СУХУМ, 19 июн - Sputnik.
"Дикая дивизия Донбасса" (интербригада "Пятнашка") подписала контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщается
в официальном Telegram-канале "Пятнашки".
Ранее приказ, в соответствии с которым все добровольческие отряды, принимающие участие в боевых действиях в зоне спецоперации, до 1 июля 2023 года должны подписать контракт с оборонным ведомством, подписал Сергей Шойгу. Это позволит придать отрядам "необходимый правовой статус" и создать "единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач"
Интернациональная бригада "Пятнашка" участвует в специальной военной операции России по освобождению Донбасса. В ее рядах воюют и абхазские добровольцы. Командир интербригады - уроженец Абхазии Ахра Авидзба.