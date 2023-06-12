https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/bratskoe-plecho-abkhaziya-prodolzhaet-pomogat-zhitelyam-donbassa-1046286540.html

Братское плечо: Абхазия продолжает помогать жителям Донбасса

Братское плечо: Абхазия продолжает помогать жителям Донбасса

В мультимедийном пресс-центре Sputnik Абхазия состоялась пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. 12.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-12T16:00+0300

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донбасс

абхазия

пресс-центр

россия

днр

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Руководитель Единого общественного штаба поддержки Донбасса Вадим Мироненко и председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев рассказали, как зарождалась гуманитарная миссия, что за это время было сделано и какая работа проводится сейчас.Бадрак Авидзба, SputnikКо Дню РоссииВадим Мироненко рассказал о том, что в День России в Музее боевой славы имени Владислава Ардзинба состоялось мероприятие, на котором родственникам четверых погибших на Донбассе вручили "Георгиевские кресты" ДНР."Эти люди погибли за то, чтобы в домах как Российской Федерации, так и Абхазии люди спали спокойно. Я считаю, что время пускания шариков в небо давно закончилось, хорошо проводить парады, отдыхать, проводить концерты, но сегодня есть реальная проблема. Проблема называется "война", – подчеркнул он.Специальную военную операцию против навязанных западных идеалов Вадим Мироненко назвал священной.Добровольческое движение было создано в мае 2014 года, в следующем году организации исполнится 10 лет. Руководитель Единого общественного штаба поддержки Донбасса оценил проведенную работу за это время."Добровольческое движение для нас началось в феврале 2014 года, когда фашизм гулял по улицам Украины. Мы поехали в Крым, нас было пять человек, шестой наш товарищ, рожденный в Абхазии, жил в Адлере, он присоединился к нам, и мы направились в Крым. С этого времени у нас началось добровольческое движение. По приезде из Крыма мы открыли штаб помощи людям, потому что уже загорался Донбасс. В принципе мы уже догадывались, что будет война, что их придется останавливать, потому что они не останавливались", – сказал руководитель организации.Как помогают ДонбассуЕдиный общественный штаб поддержки Донбасса оказывает помощь по нескольким направлениям – это добровольческое участие, волонтерская работа, организация помогает людям на протяжении девяти лет, говорит Вадим Мироненко."Мне звонят разные люди, не буду называть имена, буквально вчера мне звонит парень и говорит: "Как мне попасть в "Пятнашку?" Я говорю: "Садишься в автобус, доезжаешь до Донецка и попадаешь в "Пятнашку". И если ты подойдешь по критериям, которые нужны, то тебя примут. Потом он спросил: "А сколько мне будут платить?" И я ответил, что он там не нужен, если он туда едет за зарплатой. И таких, к сожалению, много, их время отсекает", – сказал он.Отправляться на войну нужно по соображениям справедливости и личным убеждениям, уверен Вадим Мироненко. Председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев отметил, что Единому общественному штабу поддержки Донбасса оказывают помощь как неравнодушные граждане, так и представители бизнес-структур."Хотел бы отметить и руководителя сухумского пивзавода Амру Григорьевну Ануа, Геннадия Давидовича Айба – "Самшитовая роща", есть другие предприятия и люди, которые оказывают нам различную помощь. Это, действительно, очень ценно, важно и своевременно, хотелось бы поблагодарить их за это дело, потому что они прекрасно понимают, в каких новых реалиях все оказались, в том числе и бизнес в Абхазии", – отметил Рязанцев.В завершении пресс-коференции Вадим Мироненко сообщил, что Единый общественный штаб поддержки Донбасса открыл свое отделение в Гудауте, всего по республике их четыре.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230612/grazhdan-abkhazii-pogibshikh-v-svo-nagradili-georgievskimi-krestami-dnr-posmertno-1046282486.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230506/den-dobrovoltsa-donbassa-otmetili-v-sukhume-1045678756.html

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