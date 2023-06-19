https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/raboty-abkhazskikh-khudozhnikov-pokazhut-na-vystavke-v-rostove-na-donu-1046416297.html

Работы абхазских художников покажут на выставке в Ростове-на-Дону

Работы абхазских художников покажут на выставке в Ростове-на-Дону

Межрегиональная художественная выставка "Юг России XIII: живопись, скульптура" проходит в Ростове-на-Дону с 19 июня по 15 июля. 19.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-19T16:26+0300

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абхазия

культура

живопись

россия

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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Работы абхазских художников и скульпторов покажут на выставке "Юг России XIII: живопись, скульптура", сообщает пресс-служба Минкульта республики.Всего в Ростов-на-Дону было отправлено 45 картин и пять скульптур, которые художники создали за последние пять лет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/iskusstvo-pamyati-personalnaya-vystavka-kartin-adgura-piliya-otkrylas-v-lykhny-1046395126.html

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