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https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/raboty-abkhazskikh-khudozhnikov-pokazhut-na-vystavke-v-rostove-na-donu-1046416297.html
Работы абхазских художников покажут на выставке в Ростове-на-Дону
Работы абхазских художников покажут на выставке в Ростове-на-Дону
Межрегиональная художественная выставка "Юг России XIII: живопись, скульптура" проходит в Ростове-на-Дону с 19 июня по 15 июля. 19.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Работы абхазских художников и скульпторов покажут на выставке "Юг России XIII: живопись, скульптура", сообщает пресс-служба Минкульта республики.Всего в Ростов-на-Дону было отправлено 45 картин и пять скульптур, которые художники создали за последние пять лет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230618/iskusstvo-pamyati-personalnaya-vystavka-kartin-adgura-piliya-otkrylas-v-lykhny-1046395126.html
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абхазия, культура, живопись, россия

Работы абхазских художников покажут на выставке в Ростове-на-Дону

16:26 19.06.2023 (обновлено: 16:29 19.06.2023)
© Sputnik / Леон Адлейба Выставка Нугзара Логуа
Выставка Нугзара Логуа - Sputnik Абхазия, 1920, 19.06.2023
© Sputnik / Леон Адлейба
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Межрегиональная художественная выставка "Юг России XIII: живопись, скульптура" проходит в Ростове-на-Дону с 19 июня по 15 июля.
СУХУМ, 19 июн – Sputnik. Работы абхазских художников и скульпторов покажут на выставке "Юг России XIII: живопись, скульптура", сообщает пресс-служба Минкульта республики.

Посетители выставки увидят работы Виталия Джения, Батала Джапуа, Нугзара Логуа, Амирана Адлейба, Руслана Габлия, Лаши Габелия, Адгура Ампар, Виталия Кацба, Апщи Хагба, Марии Делба, Дианы Хинтба, Руслана Чхамалия и Екатерины Гуськовой.

Всего в Ростов-на-Дону было отправлено 45 картин и пять скульптур, которые художники создали за последние пять лет.
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