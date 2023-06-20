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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В российской столице у Аслана Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.

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