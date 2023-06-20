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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/aslan-bzhaniya-otbyl-v-moskvu-s-rabochim-vizitom-1046433036.html
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В российской столице у Аслана Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания

Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом

18:30 20.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук Аслан Бжания
Аслан Бжания - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства.
В российской столице у Аслана Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.
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