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Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T18:30+0300
2023-06-20T18:30+0300
2023-06-20T18:30+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает пресс-служба главы государства. В российской столице у Аслана Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.
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абхазия, новости, аслан бжания
абхазия, новости, аслан бжания
Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом
СУХУМ, 20 июн - Sputnik.
Президент Абхазии Аслан Бжания отбыл в Москву с рабочим визитом, сообщает
пресс-служба главы государства.
В российской столице у Аслана Бжания запланирован ряд встреч с представителями Администрации президента и правительства России.