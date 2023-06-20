https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/neblagopriyatnaya-pogoda-povliyala-na-posev-kukuruzy-v-gudautskom-rayone-1046419778.html

Неблагоприятная погода повлияла на посев кукурузы в Гудаутском районе

Неблагоприятная погода повлияла на посев кукурузы в Гудаутском районе

По ежегодному плану в Гудаутском районе должны вспахать более 2200 гектаров земли для посева кукурузы. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T09:00+0300

2023-06-20T09:00+0300

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ГУДАУТА, 20 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Неблагоприятные погодные условия привели к тому, что Гудаутский район отстает от показателей ежегодного плана по посеву кукурузы. Об этом на совещании в администрации района заявил замглавы муниципалитета по сельскому хозяйству Юрий Кварацхелия."На сегодня вспахано 1200 гектаров. В прошлом году в такое время уже было вспахано 1476 гектаров. Посеяно 444 гектара. Не радуют результаты в Калдахуаре, где на сегодня вспахали пять гектаров при том, что в прошлом году было 20 гектаров. В Звандрипше – 15 гектаров на сегодня, в прошлом сезоне было 45 гектаров, в Куланырхуа было 120 гектаров, сейчас восемь", – привел некоторые данные Кварацхелия.Он также отметил, что, помимо погоды, на показатели повлиял сложный рельеф в некоторых селах, из-за которого технике сложно проводить пахотные работы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220824/achba-o-vyraschivanii-kukuruzy-v-abkhazii-osoboe-vnimanie-posevu-ukhodu-i-sboru-1041084723.html

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