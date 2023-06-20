https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/neobektivnost-sudey-zaschita-zayavila-otvod-sudu-po-delu-o-troynom-ubiystve-v-sukhume-1046423083.html
Необъективность судей: защита заявила отвод суду по делу о тройном убийстве в Сухуме
Необъективность судей: защита заявила отвод суду по делу о тройном убийстве в Сухуме
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 20 июня. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T12:08+0300
2023-06-20T12:08+0300
2023-06-20T12:16+0300
в абхазии
дело о тройном убийстве на набережной сухума
новости
абхазия
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В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.SputnikНеобъективность судаАдвокаты защиты по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме на заседании 20 июня заявили отвод всему составу судебной коллегии, рассматривающей дело.По мнению адвокатов, необъективность суда заключается в том, что заявленные ходатайства со стороны защиты суд необоснованно не удовлетворяет, ссылаясь на то, что при вынесении приговора будет дана юридическая оценка по заявленным ходатайствам."В ходатайствах защиты, где ставится вопрос о признании доказательств недопустимыми, суд обязан вынести мотивированное определение о допустимости либо недопустимости того или иного доказательства, а не ссылаться на принятие решения по доказательству при вынесении итогового решения", – сказал он.Скнарин напомнил, что в заявленных ходатайствах защиты о допросе и депонировании ряда свидетелей, выполненных, по мнению защиты, в нарушение норм, суд нарушений не установил. Также при исследовании комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Бганба были установлены грубейшие нарушения, которые были изложены стороной защиты, ходатайствовавшей о назначении повторной экспертизы и допросе незаинтересованных российских экспертов."Однако суд, в очередной раз отказав в удовлетворении заявленных ходатайств, проявил явное нежелание в установлении истины по делу", – отметил адвокат.Попытка заволокитить процесс?Сторона обвинения коллективно не согласилась с ходатайством защиты. По словам начальника Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даура Амичба, на протяжении судебного расследования коллегия не удовлетворяла и ходатайства обвинения."Считаю, что суд соблюдает баланс между стороной защиты и стороной обвинения, не допускает односторонних подходов к делу. Никаких доказательств пристрастности суда не было представлено в ходатайстве, в случае удовлетворения ходатайства адвокаты должны понимать, что судебное заседание будет начато заново", – добавил он.Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба заявил, что расценивает ходатайство как "очередную попытку заволокитить этот процесс". По его мнению, адвокаты идут на такой шаг, так как у них больше не осталось аргументов, которые могли бы защищать интересы подсудимых.Вопрос об отводе состава суда разрешается председателем или заместителем Верховного суда не позднее одного рабочего дня со дня его заявления.Дело было отложено на 22 июня.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/povtornoy-ekspertize-ne-byt-sud-prodolzhil-rassmatrivat-delo-o-troynom-ubiystve-1046317157.html
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дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, абхазия
дело о тройном убийстве на набережной сухума, новости, абхазия
Необъективность судей: защита заявила отвод суду по делу о тройном убийстве в Сухуме
12:08 20.06.2023 (обновлено: 12:16 20.06.2023)
Асмат Цвижба
Корреспондент Sputnik
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме, которое произошло в ноябре 2019 года, продолжилось в здании СГБ Абхазии 20 июня.
В убийстве криминальных авторитетов Астамура Шамба, Алхаса Авидзба и официантки ресторана "Сан-Ремо" Доминики Акиртава, а также в покушении на убийство Рустама Шамба и Шамиля Авидзба обвиняются Эрик Чкадуа, Беслан Бганба, Аслан Блабба и братья Дато и Демур Ахалая.
Всем им вменено совершение умышленного убийства общеопасным способом. Подсудимые в том числе обвиняются в незаконном обороте огнестрельного оружия и умышленном уничтожении чужого имущества.
Эрик Чкадуа обвиняется еще и в хищении транспортных средств – автомобилей марки Mercedes-Benz и Lexus GX.
Необъективность суда
Адвокаты защиты по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров в Сухуме на заседании 20 июня заявили отвод всему составу судебной коллегии, рассматривающей дело.
По словам адвоката Игоря Скнарина, есть основания полагать, что суд косвенно заинтересован в исходе дела. Для установления истины по делу суд обязан всесторонне и объективно устанавливать обстоятельства, имеющие значение для беспристрастного рассмотрения дела и вынесения законного решения, заявил он.
По мнению адвокатов, необъективность суда заключается в том, что заявленные ходатайства со стороны защиты суд необоснованно не удовлетворяет, ссылаясь на то, что при вынесении приговора будет дана юридическая оценка по заявленным ходатайствам.
"В ходатайствах защиты, где ставится вопрос о признании доказательств недопустимыми, суд обязан вынести мотивированное определение о допустимости либо недопустимости того или иного доказательства, а не ссылаться на принятие решения по доказательству при вынесении итогового решения", – сказал он.
Скнарин напомнил, что в заявленных ходатайствах защиты о допросе и депонировании ряда свидетелей, выполненных, по мнению защиты, в нарушение норм, суд нарушений не установил. Также при исследовании комплексной судебно-медицинской экспертизы в отношении Бганба были установлены грубейшие нарушения, которые были изложены стороной защиты, ходатайствовавшей о назначении повторной экспертизы и допросе незаинтересованных российских экспертов.
"Однако суд, в очередной раз отказав в удовлетворении заявленных ходатайств, проявил явное нежелание в установлении истины по делу", – отметил адвокат.
Попытка заволокитить процесс?
Сторона обвинения коллективно не согласилась с ходатайством защиты. По словам начальника Судебного управления Генпрокуратуры Абхазии Даура Амичба, на протяжении судебного расследования коллегия не удовлетворяла и ходатайства обвинения.
"Считаю, что суд соблюдает баланс между стороной защиты и стороной обвинения, не допускает односторонних подходов к делу. Никаких доказательств пристрастности суда не было представлено в ходатайстве, в случае удовлетворения ходатайства адвокаты должны понимать, что судебное заседание будет начато заново", – добавил он.
Заместитель генпрокурора Абхазии Руслан Тыркба заявил, что расценивает ходатайство как "очередную попытку заволокитить этот процесс". По его мнению, адвокаты идут на такой шаг, так как у них больше не осталось аргументов, которые могли бы защищать интересы подсудимых.
Вопрос об отводе состава суда разрешается председателем или заместителем Верховного суда не позднее одного рабочего дня со дня его заявления.
Дело было отложено на 22 июня.