https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/prokuratura-sukhuma-nachala-proverku-po-faktu-smerti-zaklyuchennogo-v-ivs-1046433726.html

Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС

Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС

По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация. 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T19:59+0300

2023-06-20T19:59+0300

2023-06-20T19:59+0300

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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Сухумская прокуратура проведен проверку по факту смерти Руслана Агрба в изоляторе временного содержания №12 МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Уточняется, что тело Агрба с признаками самоубийства было обнаружено в камере изолятора 19 июня. Ранее, 16 июня, Руслан Агрба был задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии ("Незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). По решению суда 19 июня решением Сухумского городского суда он был заключен под стражу.

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