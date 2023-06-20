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https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/prokuratura-sukhuma-nachala-proverku-po-faktu-smerti-zaklyuchennogo-v-ivs-1046433726.html
Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС
Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация. 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T19:59+0300
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СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Сухумская прокуратура проведен проверку по факту смерти Руслана Агрба в изоляторе временного содержания №12 МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.Уточняется, что тело Агрба с признаками самоубийства было обнаружено в камере изолятора 19 июня. Ранее, 16 июня, Руслан Агрба был задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии ("Незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). По решению суда 19 июня решением Сухумского городского суда он был заключен под стражу.
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Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС

19:59 20.06.2023
© Sputnik / Томас ТхайцукПрокуратура Сухума
Прокуратура Сухума - Sputnik Абхазия, 1920, 20.06.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Сухумская прокуратура проведен проверку по факту смерти Руслана Агрба в изоляторе временного содержания №12 МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Уточняется, что тело Агрба с признаками самоубийства было обнаружено в камере изолятора 19 июня.
Ранее, 16 июня, Руслан Агрба был задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии ("Незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").
По решению суда 19 июня решением Сухумского городского суда он был заключен под стражу.
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