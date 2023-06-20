Прокуратура Сухума начала проверку по факту смерти заключенного в ИВС
© Sputnik / Томас ТхайцукПрокуратура Сухума
© Sputnik / Томас Тхайцук
По результатам проверки будет принято процессуальное решение и дана дополнительная информация.
СУХУМ, 20 июн - Sputnik. Сухумская прокуратура проведен проверку по факту смерти Руслана Агрба в изоляторе временного содержания №12 МВД Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Уточняется, что тело Агрба с признаками самоубийства было обнаружено в камере изолятора 19 июня.
Ранее, 16 июня, Руслан Агрба был задержан и водворен в ИВС по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "в" части 3 статьи 224 Уголовного кодекса Абхазии ("Незаконные производство, переработка, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов").
По решению суда 19 июня решением Сухумского городского суда он был заключен под стражу.