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Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш
Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш
Мощный ливень в Гагрском районе вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал... 20.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-20T13:29+0300
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СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, толщина слоя земли и камней, накрывшего несколько жилых домов и территории вблизи них, варьируется от пяти до семи метров.Когда именно удастся завершить работы по расчистке, пока неизвестно.Мощный ливень и, возможно, смерч, обрушились на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/unesennye-lavinoy-istorii-spaseniya-ot-posledstviy-stikhii-v-gagre-1046345575.html
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Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш
13:29 20.06.2023 (обновлено: 13:43 20.06.2023)
Мощный ливень в Гагрском районе вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько домов.
СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
"Работы проводятся Управлением городского хозяйства, с которым мы заключили договор. Задействовано несколько единиц спецтехники. По нашим примерным подсчетам, предстоит вывезти около полутора тысяч грузовиков с камнем и грунтом", – уточнил он.
По словам Цишба, толщина слоя земли и камней, накрывшего несколько жилых домов и территории вблизи них, варьируется от пяти до семи метров.
Когда именно удастся завершить работы по расчистке, пока неизвестно.
Мощный ливень и, возможно, смерч, обрушились на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.