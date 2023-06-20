https://sputnik-abkhazia.ru/20230620/raboty-po-raschistke-posledstviy-opolznya-nachalis-v-sele-chagrypsh-1046426281.html

Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш

Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш

Мощный ливень в Гагрском районе вызвал сель, который разрушил часть республиканской трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал... 20.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-20T13:29+0300

2023-06-20T13:29+0300

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СУХУМ, 20 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Работы по расчистке последствий оползня начались в селе Чагрыпш, рассказал корреспонденту Sputnik первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По словам Цишба, толщина слоя земли и камней, накрывшего несколько жилых домов и территории вблизи них, варьируется от пяти до семи метров.Когда именно удастся завершить работы по расчистке, пока неизвестно.Мощный ливень и, возможно, смерч, обрушились на Гагрский район в ночь с 13 на 14 июня. Разгул стихии стал причиной селя, который разрушил часть трассы и железной дороги, унес здание общежития при гостинице, засыпал несколько жилых домов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230614/unesennye-lavinoy-istorii-spaseniya-ot-posledstviy-stikhii-v-gagre-1046345575.html

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