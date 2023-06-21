https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/bolee-17-tysyach-kvadratnykh-metrov-trotuarnoy-plitki-zamenili-v-gagre-za-dva-goda-1046467077.html

Более 17 тысяч квадратных метров тротуарной плитки заменили в Гагре за два года

Более 17 тысяч квадратных метров тротуарной плитки заменили в Гагре за два года

Около 85 миллионов рублей выделили из бюджета Гагрского района на замену тротуарной плитки и ряд сопутствующих работ за последние два года. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T18:40+0300

2023-06-21T18:40+0300

2023-06-21T18:48+0300

гагрский район

гагра

экономика

абхазия

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Более 17 тысяч квадратных метров тротуарной плитки заменили в Гагре за два года, сообщил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.По его словам, на эти и ряд сопутствующих работ было выделено около 85 миллионов рублей. Удалось заменить тротуарную плитку в черте города, на набережной и по республиканской трассе от реки Жоэквара до реки Гагрипш.На набережной вблизи Приморского парка - от колоннады до реки Гагрипш - уложили 840 метров плитки, а также реконструировали подпорные стены, установили столбы освещения, заменили канализационные люки. Общая сумма проекта 36,6 миллионов рублей.Как уточнил прораб подрядной организации "Стройцентр "Проект" Арзадин Квадзба, плитку с гранитным покрытием заказали в Сочи и доставили в Абхазию. С ней удобно работать и поверхность ее не скользкая.Подрядная организация дает минимум десять лет гарантии выполненной работы.Цишба также отметил, что в благоустройстве города властям за свой счет оказали содействие некоторые местные предприниматели возле своих объектов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/rekonstruktsiya-mosta-cherez-reku-zhoekvara-zavershitsya-k-seredine-iyulya-1046436952.html

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