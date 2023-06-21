Более 17 тысяч квадратных метров тротуарной плитки заменили в Гагре за два года
18:40 21.06.2023 (обновлено: 18:48 21.06.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукУкладка тротуарной плитки
© Sputnik / Томас Тхайцук
Около 85 миллионов рублей выделили из бюджета Гагрского района на замену тротуарной плитки и ряд сопутствующих работ за последние два года.
СУХУМ, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Более 17 тысяч квадратных метров тротуарной плитки заменили в Гагре за два года, сообщил первый замглавы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
По его словам, на эти и ряд сопутствующих работ было выделено около 85 миллионов рублей. Удалось заменить тротуарную плитку в черте города, на набережной и по республиканской трассе от реки Жоэквара до реки Гагрипш.
На набережной вблизи Приморского парка - от колоннады до реки Гагрипш - уложили 840 метров плитки, а также реконструировали подпорные стены, установили столбы освещения, заменили канализационные люки. Общая сумма проекта 36,6 миллионов рублей.
Как уточнил прораб подрядной организации "Стройцентр "Проект" Арзадин Квадзба, плитку с гранитным покрытием заказали в Сочи и доставили в Абхазию. С ней удобно работать и поверхность ее не скользкая.
"На данном этапе мы производим демонтаж старого тротуарного покрытия, бордюров на площади 250 квадратных метров. Протяженность участка 130 метров. Все работы находятся на заключительном этапе. Завершить планируем в течение двух недель", - рассказал Квадзба.
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
© Sputnik / Томас Тхайцук Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Укладка плитки в приморском парке в Гагре
Подрядная организация дает минимум десять лет гарантии выполненной работы.
Цишба также отметил, что в благоустройстве города властям за свой счет оказали содействие некоторые местные предприниматели возле своих объектов.