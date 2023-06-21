https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/rekonstruktsiya-mosta-cherez-reku-zhoekvara-zavershitsya-k-seredine-iyulya-1046436952.html

Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля

Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля

Десять с половиной миллионов рублей выделили из бюджета Гагрского района на ремонт моста через реку Жоэквара. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T08:55+0300

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2023-06-21T08:55+0300

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ГАГРА, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля, рассказал журналистам первый замглавы администрации Гагрского района Астамур Цишба.Протяженность моста 150 метров. Проводятся работы по замене тротуарной плитки общей площадью около 1500 квадратных метров, чугунных перил, столбов освещения. Лепнину отреставрировали в России.По словам Цишба, этот мост был построен около 70 лет назад. Его состояние специалисты оценивают, как хорошее.Реконструкция моста через реку Жоэквара в Гагре началась в начале мая. На это из местного бюджета выделили 10,5 миллионов рублей.

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