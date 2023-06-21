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Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля
Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля
Десять с половиной миллионов рублей выделили из бюджета Гагрского района на ремонт моста через реку Жоэквара. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T08:55+0300
2023-06-21T08:55+0300
2023-06-21T08:55+0300
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ГАГРА, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля, рассказал журналистам первый замглавы администрации Гагрского района Астамур Цишба.Протяженность моста 150 метров. Проводятся работы по замене тротуарной плитки общей площадью около 1500 квадратных метров, чугунных перил, столбов освещения. Лепнину отреставрировали в России.По словам Цишба, этот мост был построен около 70 лет назад. Его состояние специалисты оценивают, как хорошее.Реконструкция моста через реку Жоэквара в Гагре началась в начале мая. На это из местного бюджета выделили 10,5 миллионов рублей.
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гагрский район, гагра, абхазия, экономика, общество
гагрский район, гагра, абхазия, экономика, общество
Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля
Десять с половиной миллионов рублей выделили из бюджета Гагрского района на ремонт моста через реку Жоэквара.
ГАГРА, 21 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Реконструкция моста через реку Жоэквара завершится к середине июля, рассказал журналистам первый замглавы администрации Гагрского района Астамур Цишба.
"Местными властями было принято решение о том, что этот мост не соответствует облику города. Это "ворота" в Гагру и мост надо привести в соответствующий вид", - отметил он.
Протяженность моста 150 метров. Проводятся работы по замене тротуарной плитки общей площадью около 1500 квадратных метров, чугунных перил, столбов освещения. Лепнину отреставрировали в России.
По словам Цишба, этот мост был построен около 70 лет назад. Его состояние специалисты оценивают, как хорошее.
Реконструкция моста через реку Жоэквара в Гагре началась в начале мая. На это из местного бюджета выделили 10,5 миллионов рублей.