https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/deyatelnost-wwf-priznali-v-rossii-nezhelatelnoy-1046467493.html

Деятельность WWF* признали в России нежелательной

Деятельность WWF* признали в России нежелательной

Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать... 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T17:55+0300

2023-06-21T17:55+0300

2023-06-21T18:35+0300

россия

всемирный фонд дикой природы

генеральная прокуратура рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/15/1046467323_0:0:3110:1750_1920x0_80_0_0_0d78f196c56fd0f801f03f330aecd7c8.jpg

СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По оценке ведомства, "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.В надзорном ведомстве полагают, что "под предлогом сохранения окружающей среды" фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует "разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов "тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями", разработанными WWF*, которая "самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса".Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые. Ей запрещено распространять информационные материалы через интернет или в СМИ, а также проводить публичные мероприятия. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.* Организации, признанные в России иноагентами.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/na-vykhod-greenpeace-proigral-taynuyu-voynu-protiv-rossii-1045913548.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф