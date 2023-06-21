https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/deyatelnost-wwf-priznali-v-rossii-nezhelatelnoy-1046467493.html
Деятельность WWF* признали в России нежелательной
Деятельность WWF* признали в России нежелательной
Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать... 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T17:55+0300
2023-06-21T17:55+0300
2023-06-21T18:35+0300
россия
всемирный фонд дикой природы
генеральная прокуратура рф
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.По оценке ведомства, "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.В надзорном ведомстве полагают, что "под предлогом сохранения окружающей среды" фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует "разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов "тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями", разработанными WWF*, которая "самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса".Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые. Ей запрещено распространять информационные материалы через интернет или в СМИ, а также проводить публичные мероприятия. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.* Организации, признанные в России иноагентами.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230520/na-vykhod-greenpeace-proigral-taynuyu-voynu-protiv-rossii-1045913548.html
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россия, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф
россия, всемирный фонд дикой природы, генеральная прокуратура рф
Деятельность WWF* признали в России нежелательной
17:55 21.06.2023 (обновлено: 18:35 21.06.2023)
Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF* — Всемирного фонда природы*, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
"По результатам проверки Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности международной неправительственной организации World Wide Fund for Nature* (World Wildlife Fund*, WWF*, "Всемирный фонд природы"*) (Швейцария)", — говорится в релизе.
По оценке ведомства, "так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность" под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, нынешнего президента WWF*, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере.
В надзорном ведомстве полагают, что "под предлогом сохранения окружающей среды" фонд работает против политического курса Москвы по промышленному освоению Арктики, способствует "разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США".
Кроме того, инициативы WWF* направлены на крупные энергетические и нефтегазовые предприятия, а также компании, занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов.
"Применительно к предприятиям, часть из которых является исполнителями национальных программ, WWF* сформирована сеть подконтрольных экологических НКО для сбора информации об экологической обстановке в регионах России в контексте работы крупных промышленных комплексов и подготовке "независимых" оценок тенденциозного характера, направленных на сковывание экономического развития России", — указали в ведомстве.
Организация также сформировала рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации — в частности, нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. При этом формирование этих рейтингов "тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями", разработанными WWF*, которая "самостоятельно определяет предприятия, достойные получения зеленого статуса".
Согласно закону, организация, чья деятельность признана нежелательной в России, должна закрыть в стране свои структурные подразделения и не может создавать новые. Ей запрещено распространять информационные материалы через интернет или в СМИ, а также проводить публичные мероприятия. За нарушения предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.
* Организации, признанные в России иноагентами.