https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/polskiy-ofitser-rasskazal-chto-ukrainskie-voennye-khalatno-otnosyatsya-k-tekhnike-1046463755.html

Польский офицер рассказал, что украинские военные халатно относятся к технике

Польский офицер рассказал, что украинские военные халатно относятся к технике

Многих украинских военных затащили в ВСУ силой и также отправляют на учения, где они не рвутся проявить себя, заявил польский офицер. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T16:37+0300

2023-06-21T16:37+0300

2023-06-21T16:51+0300

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Украинцы, насильно призванные в ВСУ, не проявляют рвения на тренировках в Польше и халатно относятся к военной технике, рассказал в своем YouTube-канале офицер запаса польской армии Петр Павелка.По словам поручика, множество польских подразделений обучают украинских солдат, поэтому очевидно, с какой целью они приезжают для подготовки. По его словам, по поведению "призванных насильно" украинцев видно, что им все равно, где они окажутся после обучения.Именно поэтому, считает Павелка, украинские военные "не заботятся о технике, которую они используют, и поэтому иногда происходит повреждение техники, потому что им просто все равно".Он подчеркнул, что украинцев "затащили силой, записали в эту армию", дали форму, а теперь им надо проходить обучение, поэтому они не заботятся о технике.Офицер предположил, что некоторые из инцидентов в ходе обучения солдат ВСУ, таких как случай с двумя польскими танками Leopard 2A4, которые столкнулись друг с другом, могли происходить не случайно. По его мнению, часть украинцев хотели прикинуться негодными к службе или нанести таким образом себе ранения, чтобы не возвращаться на Украину для участия в боях.Ранее поручик рассказал, что украинские военные, обучающиеся в Польше управлению танками Leopard 2, умудрились оторвать башню одному из них, устроив столкновение двух боевых машин. Также он опубликовал фото одного из поврежденных Leopard, на котором видно сорванную с погона башню.Однако немецкая пресса может откровенно слукавить с целью спасти репутацию немецких машин. После первых кадров, подтверждающих уничтожение Leopard 2, акции производителя Rheinmetal серьезно упали в цене. Вскоре в западной прессе появились публикации о недостаточной квалификации украинских бойцов. Новая статья Der Spiegel также списывает провал немецкой техники в условиях реального боя на танкистов ВСУ.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230613/massovoe-unichtozhenie-bmp-bradley-v-zone-svo--krushenie-mifologii-ssha-1046322455.html

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