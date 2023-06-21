https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-chetverg-22-iyunya-1046471827.html

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июня

Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части антициклона с северо-запада. 21.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-21T21:43+0300

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в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В четверг, 22 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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погода в абхазии