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Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июня
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части антициклона с северо-запада. 21.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-21T21:43+0300
2023-06-21T21:43+0300
2023-06-21T21:43+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В четверг, 22 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на четверг 22 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием передней части антициклона с северо-запада.
СУХУМ, 21 июн - Sputnik. В четверг, 22 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, местами в конце дня возможен дождь разной интенсивности, гроза, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - 760 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +20°С до +25°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.