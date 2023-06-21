https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/zakryt-navsegda-evropa-prinyala-tyazheloe-reshenie-1046445242.html

"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение

"Закрыть навсегда": Европа приняла тяжелое решение

Цены на голубое топливо опять подскочили — больше 500 долларов за тысячу кубометров. Причина — из-за жары энергопотребление резко выросло. Плюс неожиданная... 21.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 21 июн – Sputnik. Сотни европейских предприятий по-прежнему не работают — в том числе из-за антироссийских санкций. В Старом Свете заговорили о деиндустриализации. Подробнее в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.Выпадающий объемАгентство Bloomberg сообщило: добычу в Гронингене уже не возобновят. Так решило правительство Нидерландов.Рынок тут же отреагировал: котировки природного газа поднялись до 560 долларов за 1000 кубометров — это уровень конца марта.Гронингенское месторождение разрабатывали с 1963 года. Это важнейший ресурс для Западной Европы. Однако добыча неуклонно сокращалась. В 2013-м было 53,9 миллиарда кубометров, напоминает финансовый аналитик Марк Гойхман. А в 2021 году, по данным Nederlandse Aardolie Maatschappii, — 6,5 миллиарда. При этом общее потребление газа на континенте — 480 миллиардов.После эмоционального взлета, произошедшего 15 июня, котировки опустились. Все же вклад Гронингена в последние годы был невелик — не более двух процентов. Конечно, это не критично. Помогут СПГ, экономия и другие меры. Да и европейские хранилища заполнены на 78 процентов. Тем не менее обстановка на рынке напряженная.Проблемы с поставкамиИз-за жары кондиционеры в Старом Свете работают на полную, спрос на электроэнергию резко вырос.Также повлияли сезон ремонтных работ на предприятиях по производству СПГ и авария на заводе Hammerfest на севере Норвегии.Экспорт оттуда до середины июля ограничен. Это усиливает неопределенность, так как Норвегия стала важным поставщиком после снижения российского импорта, отмечает Bloomberg.Как подчеркивает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт, эта ситуация не сулит Европе ничего хорошего.И котировки, скорее всего, вернутся к росту, вызвав новый виток энергетического кризиса в Европе, полагает Хазанов.Тренд деиндустриализацииПострадает в первую очередь реальный сектор. Весь прошлый год в ЕС закрывались предприятия в энергоемких отраслях — из-за дороговизны ресурсов. В частности, остановились Slovalco (алюминий), Budel (цинк) и ANWIL (удобрения), химический гигант Chimcomplex.Многие перенесли мощности в США и Китай — развернулась масштабная индустриальная миграция.Тому способствовал и зеленый курс ЕС. Экологические ограничения, как и подорожание энергии, заставляют либо сокращать производство, либо выводить его за рубеж. В октябре 2022-го, например, крупнейший в мире химический концерн BASF объявил о снижении объема работ в Европе."Закрытие месторождения с запасами, оцениваемыми в триллион долларов, в дальнейшем негативно скажется на промышленности Северо-Западной Европы, в том числе Рурского бассейна в Германии. Больше всего пострадают страны Бенилюкса, ФРГ и Польша. Дефицит газа придется компенсировать импортом из Норвегии, Катара и США по более высоким ценам", — указывает Евгений Шатов, партнер Сapital Lab.В результате деиндустриализация, о которой еще осенью заговорили европейские политики, ускорится.В Сapital Lab указывают и на то, что европейцы окончательно запутались в собственных зеленых планах, загнав себя в тупик. В случае усугубления энергетического кризиса власти Нидерландов могут передумать и вернуться к разработке Гронингена. Но тогда, во-первых, потребуются огромные инвестиции в обновление инфраструктуры. Во-вторых, этот сценарий противоречит повестке ЕС, направленной на отказ от углеродного топлива.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/gaz-i-neft--ne-samoe-strashnoe-evropu-ostavyat-bez-yadernogo-resursa--1045371443.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/nayti-dengi-dlya-kieva-pered-evropoy-vstala-strategicheskaya-zadacha-1046408129.html

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