https://sputnik-abkhazia.ru/20230420/gaz-i-neft--ne-samoe-strashnoe-evropu-ostavyat-bez-yadernogo-resursa--1045371443.html

Газ и нефть — не самое страшное: Европу оставят без ядерного ресурса

Газ и нефть — не самое страшное: Европу оставят без ядерного ресурса

Страны Восточной Европы ищут способы отказаться от урана из России. 20.04.2023, Sputnik Абхазия

2023-04-20T12:40+0300

2023-04-20T12:40+0300

2023-04-20T13:23+0300

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СУХУМ, 20 апр – Sputnik. Большие надежды возлагают на Казахстан — лидера отрасли. Но похоже, не учитывают того, что в мире за атомным топливом скоро выстроится очередь. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030-му спрос вырастет на треть, подробнее читайте в материале Натальи Дембинской для РИА Новости. И хочется и колетсяПод жесткими санкциями США и ЕС — и нефть, и газ, и уголь, и алюминий, на который Вашингтон недавно ввел 200-процентную пошлину. Единственное, что обошли стороной, — уран.Европейцы и американцы охотно покупают у Москвы критически важные для них товары. Россия была одним из основных поставщиков урана в США и Европу, в том числе в бывшие советские республики.По данным Еuratom Supply Agenсy, в 2021-м на российский импорт приходилось 20% потребления ядерного топлива в ЕС, в денежном выражении это 210 миллионов евро. США ввезли 550 тонн на 645 миллионов долларов — четверть всех поставок.Капризы "бывших"Теперь Европа, в том числе Bосточная, хочет отказаться от российского урана в рамках стратегии по ослаблению энергетической зависимости.Как уточняет Bloomberg, АЭС ищут новых партнеров для контрактов с 2025-го. Надеются на Казахстан, производящий более 40% урана в мире.Об "энергетической независимости" Европы особенно пекутся американцы. Даже пообещали Варшаве четыре миллиарда долларов на строительство малых ядерных реакторов."Мы сегодня сделали важный шаг для будущего Польши. Энергетика станет важной частью польско-американского сотрудничества на ближайшие сто лет", — подчеркнул посол США в Варшаве Марк Бжезинский.Излишняя самоуверенностьВпрочем, с ядерным топливом заокеанский союзник явно не поможет: в США дела с атомной промышленностью обстоят неважно. Если десять лет назад там производили около двух тысяч тонн оксида урана, то сейчас — всего 100.Проблемы возникли после аварии в Три-Майл-Айленде в 1979-м. С тех пор обогащение зависело от иностранных партнеров.Поэтому, невзирая ни на какие санкции, США с удовольствием поглощают российское топливо. Так, только в октябре прошлого года урана импортировали на 185 миллионов долларов — максимум с 2016-го.Что касается ЕС, то тут многое зависит от технологий. Особенно если речь о восточноевропейцах."Это такая сфера, где очень большую роль играют технологии и инфраструктура, которые мы наращивали десятилетиями", — добавляет Павел Сигал, первый вице-президент "Опоры России".Финская Fortum Oyj, эксплуатирующая два советских реактора ВВЭР в 90 километрах от Хельсинки, в 1990-е заключила контракт с British Nuclear Fuel Ltd., ныне принадлежащей Westinghouse Electric Co. Но в конечном итоге топливо пришлось вновь закупать у "Росатома".Много желающихКазахстан вроде бы неплохой выбор: как-никак 25% мирового экспорта. Однако возможности Астаны под большим вопросом. По прогнозам Всемирной ядерной ассоциации, к 2030-му спрос на уран вырастет на треть.Усилия по декарбонизации вынудили Великобританию, Францию ​​и США по-новому взглянуть на атомную энергетику. Запускают строительство новых реакторов. Важнейший момент — создание стабильной цепочки поставок топлива. А тут перспективы туманные."Лишнего урана на мировом рынке попросту нет, да и вообще это не алюминий или медь, им легко и просто не поторгуешь, нужно соблюдать крайне жесткие требования при доставке. В этой отрасли заключают только долгосрочные контракты. К тому же на подходе рестарт АЭС в Японии и запуск новых мощностей в Китае. Уран там тоже понадобится, значит, цены серьезно вырастут", — рассуждает Леонид Хазанов, независимый промышленный эксперт.И еще имеются нюансы."Во-первых, у "Росатома" шесть совместных с "Казатомпромом" рудников и может встать вопрос о "политической чистоте" урана. Во-вторых, надо подготовить неосвоенные залежи к разработке, а это требует и времени, и денег", — добавляет эксперт.Вариант — покупка восточноевропейскими АЭС желтого кека (промежуточный продукт переработки урановых руд). Но понадобится возиться с обогащением, а это та еще головная боль.Рынки естьУход Восточной Европы от российского урана может растянуться лет на десять. За это время "Росатом" завершит строительство АЭС в ряде дружественных стран, обеспечив экспорт. России не составит труда переключиться на другие рынки, как это произошло с нефтью.Европе же излишняя самоуверенность грозит все тем же — разрастанием энергетического кризиса. Ядерное топливо — не газ и не уголь, тут нужно точно спроектированное оборудование, соответствующее лицензионным требованиям регулирующих органов безопасности.Разрыв с Россией ставит под угрозу электроснабжение почти 100 миллионов человек — в странах, которые полагаются на атомные электростанции как на главный источник экологически чистой энергии.

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