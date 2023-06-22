https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/abkhaziya-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1046475979.html

Абхазия в Великой Отечественной войне

Абхазия в Великой Отечественной войне

Ранним утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз, нанеся массированный удар по городам и военным объектам. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. Великая Отечественная война началась 82 года назад, на фронт отправились многие выходцы из Абхазии, чтобы защитить свою родину.В связи с приближением противника к границам Абхазии началось строительство оборонительных укреплений, бомбоубежищ и блиндажей. В Абхазии были созданы истребительные батальоны.В августе 1942 года фашистские войска вторглись в пределы Абхазии. Были заняты Клухорский, Марухский и Санчарский перевалы, а 27 августа – высокогорное село Псху. Над побережьем стали летать самолеты противника, которые бомбили Сухум и другие населенные пункты Абхазии.В начале сентября 1942 года 46-я армия под командованием генерала Леселидзе перешла в наступление. Первый бой с немецкими элитными "эдельвейсами" в селе Псху приняли бойцы Гудаутского батальона во главе с Р. Губаз и М. Сабашвили, 9 сентября оно было освобождено. В начале 1943 года германские войска были отброшены за пределы Абхазии.Горняки Ткуарчала, работники сельского хозяйства, школьные бригады героически трудились для нужд фронта. Развернулось массовое движение по сбору средств на вооружение.Крупные суммы были собраны на строительство торпедного катера "Комсомолец Абхазии", танковой колонны "Колхозник Грузии", самолетов "Осоавиахимовец Абхазии" и других. Значительные денежные средства были внесены председателями колхозов, рядовыми гражданами, учащимися школ.Почтовый теплоход "Абхазия" в годы войны был переделан под плавучую санитарную часть, в 1943 году он был потоплен в Черном море.Экономика Абхазии в годы войны была перестроена на военный лад. Этот процесс происходил в тяжелых условиях, ведь многие мужчины ушли на фронт.В Абхазии развернулось движение женщин, стариков и подростков под лозунгом: "Заменить на производстве мужей, отцов и братьев, ушедших на фронт". Они шли даже работать в шахты. Так, в "Ткварчелугле" работало до 900 женщин. Такое же положение было и в сельском хозяйстве страны.Более 55 тысяч человек воевали в небе, на земле и море, из них 15 500 были абхазской национальности, что составило 28% от общего числа солдат из Абхазии.17 тысяч 430 человек не вернулись домой. Двадцати двум уроженцам республики было присвоено высокое звание "Герой Советского Союза", трое были награждены орденами Славы трех степеней.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230509/takie-obstoyatelstva-medvenskiy-ob-urozhentsakh-abkhazii-v-velikoy-otechestvennoy-voyne--1045697335.html

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