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Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июня
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога западного антициклона. 22.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-22T17:00+0300
2023-06-22T17:00+0300
2023-06-22T17:29+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В пятницу, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июня
17:00 22.06.2023 (обновлено: 17:29 22.06.2023)
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога западного антициклона.
СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В пятницу, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление повышенное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.