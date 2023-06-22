https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-pyatnitsu-23-iyunya-1046492218.html

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июня

Прогноз погоды в Абхазии на пятницу 23 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием юго-восточного отрога западного антициклона. 22.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-22T17:00+0300

2023-06-22T17:00+0300

2023-06-22T17:29+0300

в абхазии

погода в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046474274_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_311030864cbab491656251a9ba99ec6c.jpg

СУХУМ, 22 июн – Sputnik. В пятницу, 23 июня, в Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, местами туман, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление повышенное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +17°С до +22°С, днем от +22°С до +27°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-2 балла.Относительная влажность воздуха 60-90%.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

погода в абхазии