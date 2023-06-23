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Более 42 миллионов рублей потратят на ремонт в школах Гагрского района

Более 42 миллионов рублей потратят на ремонт в школах Гагрского района

В одной школе меняют кровлю, в другой ремонтируют спортзал, в третьей –возводят новый на месте аварийного здания. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T11:46+0300

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадри Есиава. На восстановление и ремонт трех школ в Гагрском районе потратят более 42 миллионов рублей. Бзыбская средняя школа №2, в которой учатся 217 детей, была сдана в эксплуатацию в середине 1980-х годов. С тех пор капитальный ремонт там не проводился. Сейчас в школе меняют кровлю, работа уже подходит к концу. По словам руководителя подрядной организации Теймураза Чкотуа, уже заменено более 3000 квадратных метров. Также предстоит заменить еще 130 квадратных метров и установить водосточные трубы. "Работаем с опережением графика. Думаю, до конца июня успеем закончить. По договору у нас есть время до конца сентября. Стоимость проекта 13,8 миллиона рублей", – рассказал подрядчик.Директор школы Виолетта Алшундба отметила, что последний раз кровлю поменяли в 2010 году, но примерно через пять лет она начала протекать, из-за чего проводить занятия на третьем этаже здания было невозможно. "Своими силами и благодаря администрации Гагры мы что-то пытаемся делать, но ремонта за эти годы не было. Наверное, вы заметили, что дорога к школе тоже в плачевном состоянии. Нам обещали, что этим летом нам положат асфальт", – поделилась Алшундба. В Бзыбской средней школе №1, в которой учатся более 400 детей, возводят новый спортзал. Для этого демонтировали старое аварийное помещение, которое не функционировало уже около пяти лет.Ответственный за спартакиаду школьников Гагрского района Роман Кетия подчеркнул, что бывший спортзал мог обвалиться в любую минуту, и проводить там занятия по физической культуре было опасно. "Вы видите, что работы проведены примерно на 40%. Сейчас заливают колонны, после приступят к обвязке перекрытий бетоном. Затем монтажные работы, и уже можно будет перейти к внутренним работам. Погода нам в этом уже не будет мешать", – сказал он.Кетия добавил, что руководство школы не торопит строителей. Напротив, они готовы подождать сколько нужно, так как главное для них – это качественное выполнение работ, которые планируют завершить осенью текущего года. При этом, добавил он, в школе есть еще одна нерешенная проблема – туалет.Замглавы администрации Гагрского района Хана Гунба уточнила, что на постройку спортзала из бюджета выделили 27 миллионов рублей. Эти и другие суммы, направленные на ремонт и строительство объектов образования, были получены за счет эффективного сбора налогов в районе. В Пицундской средней школе №1 приступили к замене старого пола в спортивном зале. Прежде чем начать укладку нового, поверхность предстоит выровнять."Будет произведена циклевка пола, ошкуривание и покраска. Также будут заменены две металлические двери. Сдать объект планируем в течение одного месяца. Сметная стоимость работ – 1,6 миллиона рублей", – пояснил руководитель подрядной организации Теймураз Чкотуа. В 2022 году в этой школе заменили окна в спортзале и кровлю площадью 2700 квадратных метров. Стоимость работ составила восемь миллионов рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230622/detskiy-sad-na-100-mest-otkroetsya-v-gagre-posle-kapremonta-do-kontsa-goda-1046472823.html

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