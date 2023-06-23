https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/knyaz-v-abkhazii-kruiznyy-layner-sovershil-testovyy-reys-v-sukhum-1046506537.html

Князь в Абхазии: круизный лайнер совершил тестовый рейс в Сухум

Князь в Абхазии: круизный лайнер совершил тестовый рейс в Сухум

Тестовый заход в Сухум круизного лайнера "Князь Владимир", на борту которого могут разместиться 600 пассажиров, состоялся в пятницу, 23 июня. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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Девятипалубный круизный лайнер "Князь Владимир" прибыл в Сухум впервые с 2020 года. Из-за начала пандемии на рейсы были наложены ограничения, после снятия которых судну было необходимо пройти регламентные работы. И вот, спустя три года, белоснежный лайнер вновь "посетил" сухумскую бухту.В 2023 году рейсы "Князя Владимира" буду осуществляться по маршруту Сочи-Сухум-Сочи.SputnikВпечатления пассажировК восьми утра в морпорту Сухума уже собрались люди, желающие посмотреть на тестовый заход "Князя Владимира". Ждать пришлось недолго - лайнер пришвартовался примерно к 8:30.После высадки пассажиры тестового рейса прошли зону таможенного контроля."Мы проверяем для наших будущих туристов, для ваших будущих гостей, комфортность этого лайнера. Пока мы все изучаем, но, вообще, интересно, конечно. Будем смотреть, наблюдать, во всяком случае, бронирование уже есть", - поделилась впечатлениями турагент Валентина.Замдиректора волгоградской туристической компании "Визави тур" Светлана Бебенина рассказала, что впервые путешествует на лайнере, но осталась довольна атмосферой и доброжелательностью коллектива."Приятный персонал, быстро решают проблемы. Я не очень люблю ездить на машине, пересекать границу с Абхазией, поэтому мне очень нравится, что мы за одну ночь из Сочи спокойно в комфорте доехали по морю", - сказала она.Тест сданНа лайнере, длина которого 142 метра, есть 300 кают, бары, рестораны, бассейны, кинотеатр, конференц-зал, караоке и палубы, откуда открывается красивый вид на набережную Махаджиров. На лайнере проводятся вечеринки, мастер-классы, концерты.Генеральный директор "Черноморских круизов" Александр Ткаченко отметил, что тестовый рейс для лайнера расценивает как экзамен."Есть определенные технические вопросы, которые приходится сейчас регулировать. Первый шаг мы сделали, дальше, думаю, все будет более складно у нас идти. Максимальная загрузка - 600 пассажиров. Мы будем стараться, что все было в этих количествах, но все зависит от маркетинговой политики и желания граждан. Все, что зависит от нашей компании, мы делаем. Во взаимодействии с абхазской стороной у нас никаких проблем нет", - сказал он.По словам генерального директора "Абхазского морского пароходства" Даура Ардзинба, порт был готов к приему тестового рейса."Нам нужно было только технически проработать взаимодействие, заключить новый договор, прописать определенные детали. Тестовый заход был осуществлен, чтобы проработать технические вопросы, и на текущий момент все у нас удачно. Есть какие-то небольшие вопросы, которые в процессы эксплуатации мы снимем", - добавил он.Лайнер будет находится в бухте до 24 июня, в Сочи он прибудет уже в понедельник. Во время следующего рейса "Князя Владимира" простоит на якоре в Сухуме три дня. С 29 июня по 11 сентября планируется совершить 11 круизов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/knyaz-vladimir-pribyl-v-sukhumskiy-port-v-testovom-rezhime-1046500283.html

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