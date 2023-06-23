https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/most-na-vezde-v-tkuarchal-otremontiruyut-v-techenie-mesyatsa-1046508090.html
Мост на въезде в Ткуарчал отремонтируют в течение месяца
Мост на въезде в Ткуарчал отремонтируют в течение месяца
Ремонтные работы на мосту через реку Аалдзга начались в феврале 2022 года. 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T14:12+0300
2023-06-23T14:12+0300
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ТКУАРЧАЛ, 23 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы на мосту на въезде в Ткуарчал завершат в течение месяца, рассказал директор ООО "Стройдом" Раули Шамугия.Общая площадь моста через реку Аалдзга – 1160 квадратных метров. К 22 июня уже было уложено 745 квадратных метров тротуарной плитки.По словам Шамугия, работы должны были завершиться в феврале 2023 года, но из-за неблагоприятных погодных условий в график уложиться не удалось.Общая стоимость укладки тротуарной плитки – 2,378 миллиона рублей, в объект уже вложено 1,6 миллиона. Финансируются работы из средств местного бюджета.По словам главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия, мост планируют назвать Белым мостом. Он отметил, что объект находился в удручающем состоянии, через него было сложно передвигаться даже пешеходам.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-investitsionnykh-proektakh-v-tkuarchale-remonte-dorogi-v-akarmaru--1045748866.html
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абхазия, новости
Мост на въезде в Ткуарчал отремонтируют в течение месяца
Ремонтные работы на мосту через реку Аалдзга начались в феврале 2022 года.
ТКУАРЧАЛ, 23 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы на мосту на въезде в Ткуарчал завершат в течение месяца, рассказал директор ООО "Стройдом" Раули Шамугия.
Общая площадь моста через реку Аалдзга – 1160 квадратных метров. К 22 июня уже было уложено 745 квадратных метров тротуарной плитки.
По словам Шамугия, работы должны были завершиться в феврале 2023 года, но из-за неблагоприятных погодных условий в график уложиться не удалось.
Общая стоимость укладки тротуарной плитки – 2,378 миллиона рублей, в объект уже вложено 1,6 миллиона. Финансируются работы из средств местного бюджета.
По словам главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия, мост планируют назвать Белым мостом. Он отметил, что объект находился в удручающем состоянии, через него было сложно передвигаться даже пешеходам.