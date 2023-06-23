https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/most-na-vezde-v-tkuarchal-otremontiruyut-v-techenie-mesyatsa-1046508090.html

Мост на въезде в Ткуарчал отремонтируют в течение месяца

Мост на въезде в Ткуарчал отремонтируют в течение месяца

Ремонтные работы на мосту через реку Аалдзга начались в феврале 2022 года. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T14:12+0300

2023-06-23T14:12+0300

2023-06-23T14:12+0300

в абхазии

абхазия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/06/16/1046483262_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_acbd70b66635c1e0bdf05f388dafc98f.jpg

ТКУАРЧАЛ, 23 июн – Sputnik, Асмат Цвижба. Ремонтные работы на мосту на въезде в Ткуарчал завершат в течение месяца, рассказал директор ООО "Стройдом" Раули Шамугия.Общая площадь моста через реку Аалдзга – 1160 квадратных метров. К 22 июня уже было уложено 745 квадратных метров тротуарной плитки.По словам Шамугия, работы должны были завершиться в феврале 2023 года, но из-за неблагоприятных погодных условий в график уложиться не удалось.Общая стоимость укладки тротуарной плитки – 2,378 миллиона рублей, в объект уже вложено 1,6 миллиона. Финансируются работы из средств местного бюджета.По словам главы администрации Ткуарчалского района Исидора Дочия, мост планируют назвать Белым мостом. Он отметил, что объект находился в удручающем состоянии, через него было сложно передвигаться даже пешеходам.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230512/glavnyy-chetverg-dochiya-ob-investitsionnykh-proektakh-v-tkuarchale-remonte-dorogi-v-akarmaru--1045748866.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости