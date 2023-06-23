https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/nachalis-raboty-po-zamene-krovli-gudautskogo-vokzala-1046504193.html

Начались работы по замене кровли гудаутского вокзала

Начались работы по замене кровли гудаутского вокзала

Заменить кровлю здания гудаутского вокзала планируют к концу августа 2023 года. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 23 июн – Sputnik, Бадри Есиава. Начались работы по замене кровли гуадутского вокзала, рассказал корреспонденту Sputnik помощник гендиректора АЖД Октай Хазириши."Уже приступили к демонтажу старых прогнивших стропил кровли, которые пришли в негодность. Их будем полностью убирать и класть новую крышу. Она будет сделана из оцинкованных листов с замковой системой, что позволит воссоздать схему покрытия кровли, которая была в прошлом", – отметил он.По словам Хазириши, укладкой новой кровли будут заниматься приглашенные мастера из России.Завершить работы планируют к 30 сентября, когда жители республики будут отмечать День Победы в Отечественной войне народа Абхазии. Хазириши не исключает, что задача будет выполнена с опережением сроков – к концу августа.Здание гудаутской железнодорожной станции сдали в промышленную эксплуатацию в годы Великой Отечественной войны, в 1944 году.Оно было построено в стиле сталинского ампира. Его украшают величественные колонны, арки и витражи. За последние 30 лет здание вокзала пришло в упадок. На сегодняшний день функционирует лишь незначительная его часть, но прием поездов продолжается.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220528/pod-ugrozoy-ischeznoveniya-pechalnaya-sudba-gudautskogo-vokzala-1039294367.html

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