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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июня
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления. 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T20:01+0300
2023-06-23T20:01+0300
2023-06-23T20:01+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июня
Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления.
СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков.
Атмосферное давление пониженное.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +23°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.