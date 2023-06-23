https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vykhodnye-24-i-25-iyunya-1046512322.html

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июня

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 24 и 25 июня

Территория черноморского побережья Абхазии окажется под влиянием барического поля пониженного давления. 23.06.2023, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. В выходные дни, 24 и 25 июня, в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. В субботу во второй половине дня возможен слабый дождь, гроза, в воскресенье без осадков.Атмосферное давление пониженное.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, порывы до 5-10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +15°С до +20°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +23°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 2-3 балла.Относительная влажность воздуха 70-90%.

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