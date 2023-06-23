https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/u-rossiyanina-v-abkhazii-izyali-400-nezadeklarirovannykh-elektronnykh-sigaret-1046512480.html

У россиянина в Абхазии изъяли 400 незадекларированных электронных сигарет

У россиянина в Абхазии изъяли 400 незадекларированных электронных сигарет

В ходе реализации оперативной информации автомобиль россиянина был остановлен на посту ГАИ "Бамбора". 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T19:30+0300

2023-06-23T19:30+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Сотрудники Государственного таможенного комитета Абхазии изъяли у гражданина России 400 незадекларированных электронных сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ГТК.Контрабандный товар обнаружили в багажнике автомобиля, который остановили на посту ГАИ "Бамбора" для досмотра. Все материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230615/grazhdanin-abkhazii-pytalsya-taykom-vyvezti-v-rossiyu-450-pachek-sigaret-1046348337.html

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