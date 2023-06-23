https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/verkhovnyy-sud-rassmotrit-delo-ob-ubiystve-v-gagrskom-kafe-1046510107.html
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в гагрском кафе
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в гагрском кафе
Вардуш Егикян была убита ночью 2 апреля 2022 года в гагрском кафе "Дад", расположенном на улице Абазгаа 23.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-23T15:58+0300
2023-06-23T15:58+0300
2023-06-23T15:58+0300
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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Верховный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Евгения Крылова, подозреваемого в убийстве женщины в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Согласно материалам уголовного дела, Крылов действовал умышленно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Взломав входную дверь кафе "Дад", он убил временно проживавшую там Вардуш Егикян с особой жестокостью. Причиной поступка стали личные неприязненные отношения.Крылова заметил охранник кафе Арам Варданян, и злоумышленник, схватив гвоздодер, попытался его убить. Варданян сумел оказать ему сопротивление, так как владел приемами бокса. В результате Крылов попал в Республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.
https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/militsiya-raskryla-ubiystvo-zhenschiny-sovershennoe-v-gagre-1038486228.html
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абхазия, гагрский район, новости
абхазия, гагрский район, новости
Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в гагрском кафе
Вардуш Егикян была убита ночью 2 апреля 2022 года в гагрском кафе "Дад", расположенном на улице Абазгаа
СУХУМ, 23 июн - Sputnik.
Верховный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Евгения Крылова, подозреваемого в убийстве женщины в Гагре. Об этом сообщает
пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии.
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по факту преступлений, предусмотренных пунктом "а", "д" и "к" части 2 статьи 99 ("Убийство"), частью 3 статьи 29 ("Покушение на преступление") Уголовного кодекса Абхазии.
Согласно материалам уголовного дела, Крылов действовал умышленно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Взломав входную дверь кафе "Дад", он убил временно проживавшую там Вардуш Егикян с особой жестокостью. Причиной поступка стали личные неприязненные отношения.
Крылова заметил охранник кафе Арам Варданян, и злоумышленник, схватив гвоздодер, попытался его убить. Варданян сумел оказать ему сопротивление, так как владел приемами бокса. В результате Крылов попал в Республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.