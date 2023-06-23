https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/verkhovnyy-sud-rassmotrit-delo-ob-ubiystve-v-gagrskom-kafe-1046510107.html

Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в гагрском кафе

Верховный суд рассмотрит дело об убийстве в гагрском кафе

Вардуш Егикян была убита ночью 2 апреля 2022 года в гагрском кафе "Дад", расположенном на улице Абазгаа 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T15:58+0300

2023-06-23T15:58+0300

2023-06-23T15:58+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Верховный суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении Евгения Крылова, подозреваемого в убийстве женщины в Гагре. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Абхазии. Согласно материалам уголовного дела, Крылов действовал умышленно и находился в состоянии алкогольного опьянения. Взломав входную дверь кафе "Дад", он убил временно проживавшую там Вардуш Егикян с особой жестокостью. Причиной поступка стали личные неприязненные отношения.Крылова заметил охранник кафе Арам Варданян, и злоумышленник, схватив гвоздодер, попытался его убить. Варданян сумел оказать ему сопротивление, так как владел приемами бокса. В результате Крылов попал в Республиканскую больницу с черепно-мозговой травмой.

https://sputnik-abkhazia.ru/20220404/militsiya-raskryla-ubiystvo-zhenschiny-sovershennoe-v-gagre-1038486228.html

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