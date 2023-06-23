https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/volvach-otsenil-vazhnost-vosstanovleniya-aviasoobscheniya-s-abkhaziey-1046511046.html

Вольвач оценил важность восстановления авиасообщения с Абхазией

Вольвач оценил важность восстановления авиасообщения с Абхазией

СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Подписание соглашения между Россией и Абхазией о реконструкции международного аэропорта "Сухум" - важное историческое событие, заявил... 23.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-23T18:20+0300

2023-06-23T18:20+0300

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СУХУМ, 23 июн - Sputnik. Подписание соглашения между Россией и Абхазией о реконструкции международного аэропорта "Сухум" - важное историческое событие, заявил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач в интервью Sputnik.Вольвач подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения между странами - это часть большой стратегии по развитию туризма, которую власти разрабатывают совместно с регионами и бизнесом. Восстанавливаться воздушная гавань будет за счет частного инвестора."При этом абхазская сторона предоставляет исключительные государственные гарантии. Что это значит? Во-первых, защиту прав собственности на созданные в рамках инвестпроекта объекты. Во-вторых, неизменные условия налоговых ставок и налоговых льгот. В-третьих, предоставление земельных участков в приоритетном порядке. И по ряду других направлений", - сказал он. Дмитрий Вольвач также добавил, что в рамках госпрограмм по социально-экономическому развитию на 2022-2025 годы на территории Абхазии предусмотрено льготное финансирование ряда инвестпроектов со стороны российских кредитных организаций в сфере туризма и пищевой промышленности. Общая стоимость проектов составляет 10 миллиардов рублей.Соглашение об осуществлении инвестиционного проекта по возобновлению деятельности и дальнейшей эксплуатации сухумского аэропорта было подписано 16 июня на полях Петербургского международного экономического форума. Со стороны России документ подписал глава Минэкономразвития Максим Решетников, со стороны Абхазии – вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Планируется, что авиасообщение России с Абхазией запустят к 2025 году. Модернизированный аэропорт сможет принимать до 400 пассажиров в час или более трех миллионов в год.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230619/ozgan-obyasnila-na-kakikh-usloviyakh-budet-vosstanavlivatsya-sukhumskiy-aeroport-1046415640.html

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