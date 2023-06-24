https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gabuniya-sukhumskiy-port-gotov-prinimat-gruzopassazhirskie-suda-ne-tolko-iz-rossii-1046523369.html

Габуния: Сухумский порт готов принимать грузопассажирские суда не только из России

Габуния: Сухумский порт готов принимать грузопассажирские суда не только из России

Круизный лайнер "Князь Владимир" вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T20:14+0300

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СУХУМ, 24 июн – Sputnik. Сухумский порт готов принимать не только пассажирские лайнеры и суда не только из России, заявил в эфире радио Sputnik замгендиректора Госкомпании "Абхазское морское пароходство" Адамыр Габуния.Габуния напомнил, что в 2022 году в Сухумском порту приняли легкий пассажирский катамаран "Грифон", но из-за загруженности российских портов, это судно не может совершать рейсы в Абхазию."Надеемся, что со временем ситуация поменяется в лучшую сторону. Плюс к этому, в данном терминале есть возможность принимать грузопассажирские паромы – условия улучшились. Если сложатся все факторы, мы в состоянии принимать не только суда из России", - подчеркнул он.Прием в Абхазии грузопассажирских паромов, уверен Габуния, это актуальный вопрос в контексте реализации проектов, связанных с транзитом, и с точки зрения открытия пути в республику для соотечественников, проживающих в других странах, в частности, в Турции.Круизный лайнер "Князь Владимир" во второй раз вошел в бухту Сухума в тестовом режиме в пятницу, 23 июня. Он простоит у берега столицы Абхазии больше суток.Средняя загрузка круизного лайнера "Князь Владимир" около 600-700 пассажиров. Во время тестового рейса в столицу Абхазии прибыли 54 пассажира – представители туристических компаний, которые будут изучать экскурсионные направления, а также 96 членов экипажа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230623/dolgozhdannoe-vozvraschenie-knyaz-vladimir-v-sukhumskoy-bukhte-1046513813.html

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