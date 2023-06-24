https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gagloev-prizval-sootechestvennikov-v-sostave-chvk-vagner-ne-uchastvovat-v-myatezhe-1046519201.html
Гаглоев призвал соотечественников в составе ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже
Гаглоев призвал соотечественников в составе ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже
Гаглоев заявил о полной поддержке действий президента России Владимира Путина по пресечению вооруженного мятежа. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T14:48+0300
2023-06-24T14:48+0300
2023-06-24T14:48+0300
южная осетия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039024965_0:0:3289:1850_1920x0_80_0_0_42d0e6458987d95f84e0e063f8ba4ade.jpg
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в рядах ЧВК "Вагнер", не принимать участия в военном мятеже, сообщает Sputnik Южная Осетия. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства. В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего", – заявил Гаглоев.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК, приведшие к дестабилизации обстановки в Ростове-на-Дону - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html
южная осетия
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/09/1039024965_358:0:3089:2048_1920x0_80_0_0_ffded360ec4ab57305ffa3c940db0c03.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
южная осетия, россия
Гаглоев призвал соотечественников в составе ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже
Гаглоев заявил о полной поддержке действий президента России Владимира Путина по пресечению вооруженного мятежа.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в рядах ЧВК "Вагнер", не принимать участия в военном мятеже, сообщает Sputnik Южная Осетия
.
"Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства. В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего", – заявил Гаглоев.
Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.
Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК, приведшие к дестабилизации обстановки в Ростове-на-Дону - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.