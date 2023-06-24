https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gagloev-prizval-sootechestvennikov-v-sostave-chvk-vagner-ne-uchastvovat-v-myatezhe-1046519201.html

Гаглоев призвал соотечественников в составе ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже

Гаглоев призвал соотечественников в составе ЧВК "Вагнер" не участвовать в мятеже

Гаглоев заявил о полной поддержке действий президента России Владимира Путина по пресечению вооруженного мятежа. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T14:48+0300

2023-06-24T14:48+0300

2023-06-24T14:48+0300

южная осетия

россия

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев призвал соотечественников, находящихся в рядах ЧВК "Вагнер", не принимать участия в военном мятеже, сообщает Sputnik Южная Осетия. "Призываю всех моих соотечественников, находящихся в составе ЧВК "Вагнер", не поддаваться на провокации и не оказывать какой-либо поддержки противозаконным действиям своего руководства. В этот сложный для России и ее союзников час мы должны оставаться едины и действовать во благо нашего общего будущего", – заявил Гаглоев.Ранее в социальных сетях появилась информация о якобы совершенном тыловом ударе по лагерям ЧВК "Вагнер", который привел к большому количеству жертв.Министерство обороны России назвало эти сообщения информационной провокацией. Президент Владимир Путин, обращаясь к гражданам, подчеркнул, что действия руководства ЧВК, приведшие к дестабилизации обстановки в Ростове-на-Дону - это предательство, вооруженный мятеж, организаторы которого понесут заслуженное наказание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html

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