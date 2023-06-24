https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/putin-vs-rossii-poluchili-prikaz-o-neytralizatsii-tekh-kto-organizoval-myatezh-1046516776.html
Путин: ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
Путин: ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
Любые внутренние распри нужно отбросить в период спецоперации, так как в это время решается судьба народа России, заявил президент. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T10:23+0300
2023-06-24T10:23+0300
2023-06-24T10:33+0300
россия
новости
владимир путин
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил президент страны Владимир Путин.Граждане России, бойцы "Вагнера", которые сражаются на полях спецоперации - герои, их имя и славу предали те, кто организовал мятеж, подчеркнул президент.Путин добавил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, борется за свой суверенитет и независимость. В этой ситуации, когда решается судьба народа страны, нужно отбросить внутренние распри."Потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли", - сказал президент. Президент подчеркнул, что то, с чем столкнулась Россия сейчас - это внутреннее предательство, измена своей стране и народу.
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россия, новости, владимир путин
россия, новости, владимир путин
Путин: ВС России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал мятеж
10:23 24.06.2023 (обновлено: 10:33 24.06.2023)
Дополняется
Любые внутренние распри нужно отбросить в период спецоперации, так как в это время решается судьба народа России, заявил президент.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Вооруженные силы России получили приказ о нейтрализации тех, кто организовал вооруженный мятеж, заявил
президент страны Владимир Путин.
"Все, кто сознательно стал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, стал на путь мятежа и террористических методов понесут неминуемое наказание, ответят перед законом и перед нашим народом", — сказал президент.
Граждане России, бойцы "Вагнера", которые сражаются на полях спецоперации - герои, их имя и славу предали те, кто организовал мятеж, подчеркнул президент.
Путин добавил, что Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, борется за свой суверенитет и независимость. В этой ситуации, когда решается судьба народа страны, нужно отбросить внутренние распри.
"Потому действия, которые раскалывают наше единство, это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются сейчас на фронте. Это удар в спину нашей стране и нашему народу. Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну, но победу у нее украли", - сказал президент.
Президент подчеркнул, что то, с чем столкнулась Россия сейчас - это внутреннее предательство, измена своей стране и народу.