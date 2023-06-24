https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/goryachaya-liniya-organizovana-dlya-nakhodyaschikhsya-v-rostovskoy-oblasti-grazhdan-abkhazii-1046520031.html
Горячая линия организована для находящихся в Ростовской области граждан Абхазии
Горячая линия организована для находящихся в Ростовской области граждан Абхазии
На совещании вице-президент Бадра Гунба дал МИД республики поручение оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, находящимся в... 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T16:15+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Для граждан Абхазии, которые находятся в Ростовской области, организована горячая линия, сообщает Медиацентр МИД республики. Связаться с почетным консульством Абхазии в Ростове-на-Дону можно будет по телефонам горячей линии: +7(863)260-66-06, +7(908)516-11-60.Как сообщает абхазский почетный консул Адик Аршба, обстановка в городе стабильная, угрозы для жизни граждан республики нет, консульство находится в оперативном взаимодействии со всеми профильными службами региона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/lichnye-sostavy-silovykh-struktur-abkhazii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-raboty--1046519652.html
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абхазия, мид абхазии, новости
Горячая линия организована для находящихся в Ростовской области граждан Абхазии
16:15 24.06.2023 (обновлено: 16:22 24.06.2023)
На совещании вице-президент Бадра Гунба дал МИД республики поручение оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, находящимся в Южном федеральном округе.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Для граждан Абхазии, которые находятся в Ростовской области, организована горячая линия, сообщает
Медиацентр МИД республики.
Связаться с почетным консульством Абхазии в Ростове-на-Дону можно будет по телефонам горячей линии: +7(863)260-66-06, +7(908)516-11-60.
Как сообщает абхазский почетный консул Адик Аршба, обстановка в городе стабильная, угрозы для жизни граждан республики нет, консульство находится в оперативном взаимодействии со всеми профильными службами региона.