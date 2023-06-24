https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/goryachaya-liniya-organizovana-dlya-nakhodyaschikhsya-v-rostovskoy-oblasti-grazhdan-abkhazii-1046520031.html

Горячая линия организована для находящихся в Ростовской области граждан Абхазии

Горячая линия организована для находящихся в Ростовской области граждан Абхазии

На совещании вице-президент Бадра Гунба дал МИД республики поручение оказать содействие в возвращении домой студентам и другим соотечественникам, находящимся в... 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T16:15+0300

2023-06-24T16:15+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Для граждан Абхазии, которые находятся в Ростовской области, организована горячая линия, сообщает Медиацентр МИД республики. Связаться с почетным консульством Абхазии в Ростове-на-Дону можно будет по телефонам горячей линии: +7(863)260-66-06, +7(908)516-11-60.Как сообщает абхазский почетный консул Адик Аршба, обстановка в городе стабильная, угрозы для жизни граждан республики нет, консульство находится в оперативном взаимодействии со всеми профильными службами региона.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/lichnye-sostavy-silovykh-struktur-abkhazii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-raboty--1046519652.html

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