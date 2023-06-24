https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/lichnye-sostavy-silovykh-struktur-abkhazii-perevedeny-na-usilennyy-rezhim-raboty--1046519652.html

Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы

Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы

Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в субботу, 24 июня, провел совещание с руководством Минобороны, СГБ, МВД и Генпрокуратуры. 24.06.2023, Sputnik Абхазия

2023-06-24T15:10+0300

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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Личные составы Министерства обороны Абхазии, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры республики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. МВД усилит меры по охране общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий, МЧС будет находиться на связи с гражданами республики, находящимися в зоне военной спецоперации, а МИД окажет содействие студентам и другим соотечественникам, которые пребывают на территории ЮФО. На совещании вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся в России, будет разрешена в соответствии с законом и подчеркнул важность сохранения стабильной обстановки внутри республики.Главы силовых структур доложили вице-президенту, что никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано, а министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил, что граждан республики в рядах бойцов "Вагнера" нет.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gagloev-prizval-sootechestvennikov-v-sostave-chvk-vagner-ne-uchastvovat-v-myatezhe-1046519201.html

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