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Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы
Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в субботу, 24 июня, провел совещание с руководством Минобороны, СГБ, МВД и Генпрокуратуры. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Личные составы Министерства обороны Абхазии, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры республики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. МВД усилит меры по охране общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий, МЧС будет находиться на связи с гражданами республики, находящимися в зоне военной спецоперации, а МИД окажет содействие студентам и другим соотечественникам, которые пребывают на территории ЮФО. На совещании вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся в России, будет разрешена в соответствии с законом и подчеркнул важность сохранения стабильной обстановки внутри республики.Главы силовых структур доложили вице-президенту, что никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано, а министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил, что граждан республики в рядах бойцов "Вагнера" нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gagloev-prizval-sootechestvennikov-v-sostave-chvk-vagner-ne-uchastvovat-v-myatezhe-1046519201.html
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абхазия, новости, россия, в мире

Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы

15:10 24.06.2023 (обновлено: 15:53 24.06.2023)
© официальный сайт Президента Республики Абхазия Личные составы Минобороны, СГБ, МВД, МЧС и прокуратуры Абхазии переведены в усиленный режим работы.
Личные составы Минобороны, СГБ, МВД, МЧС и прокуратуры Абхазии переведены в усиленный режим работы. - Sputnik Абхазия, 1920, 24.06.2023
© официальный сайт Президента Республики Абхазия
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Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в субботу, 24 июня, провел совещание с руководством Минобороны, СГБ, МВД и Генпрокуратуры.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Личные составы Министерства обороны Абхазии, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры республики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии.
СГБ усилит контроль на погранпереходах на границах с Грузией и Россией, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры и вместе с Минобороны будет находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы и Погранотряда ФСБ России в Абхазии.
МВД усилит меры по охране общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий, МЧС будет находиться на связи с гражданами республики, находящимися в зоне военной спецоперации, а МИД окажет содействие студентам и другим соотечественникам, которые пребывают на территории ЮФО.
На совещании вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся в России, будет разрешена в соответствии с законом и подчеркнул важность сохранения стабильной обстановки внутри республики.
Главы силовых структур доложили вице-президенту, что никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано, а министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил, что граждан республики в рядах бойцов "Вагнера" нет.
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