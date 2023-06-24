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Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы
Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в субботу, 24 июня, провел совещание с руководством Минобороны, СГБ, МВД и Генпрокуратуры. 24.06.2023, Sputnik Абхазия
2023-06-24T15:10+0300
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СУХУМ, 24 июн - Sputnik. Личные составы Министерства обороны Абхазии, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры республики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба президента Абхазии. МВД усилит меры по охране общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий, МЧС будет находиться на связи с гражданами республики, находящимися в зоне военной спецоперации, а МИД окажет содействие студентам и другим соотечественникам, которые пребывают на территории ЮФО. На совещании вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся в России, будет разрешена в соответствии с законом и подчеркнул важность сохранения стабильной обстановки внутри республики.Главы силовых структур доложили вице-президенту, что никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано, а министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил, что граждан республики в рядах бойцов "Вагнера" нет.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230624/gagloev-prizval-sootechestvennikov-v-sostave-chvk-vagner-ne-uchastvovat-v-myatezhe-1046519201.html
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Личные составы силовых структур Абхазии переведены на усиленный режим работы
15:10 24.06.2023 (обновлено: 15:53 24.06.2023)
Вице-президент Абхазии Бадра Гунба в субботу, 24 июня, провел совещание с руководством Минобороны, СГБ, МВД и Генпрокуратуры.
СУХУМ, 24 июн - Sputnik.
Личные составы Министерства обороны Абхазии, Службы госбезопасности, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и прокуратуры республики переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает
пресс-служба президента Абхазии.
СГБ усилит контроль на погранпереходах на границах с Грузией и Россией, возьмет под охрану объекты критической инфраструктуры и вместе с Минобороны будет находиться в постоянном контакте с представителями 7-й военной базы и Погранотряда ФСБ России в Абхазии.
МВД усилит меры по охране общественной безопасности, в том числе во время массовых мероприятий, МЧС будет находиться на связи с гражданами республики, находящимися в зоне военной спецоперации, а МИД окажет содействие студентам и другим соотечественникам, которые пребывают на территории ЮФО.
На совещании вице-президент Абхазии Бадра Гунба выразил уверенность в том, что ситуация, сложившаяся в России, будет разрешена в соответствии с законом и подчеркнул важность сохранения стабильной обстановки внутри республики.
Главы силовых структур доложили вице-президенту, что никаких чрезвычайных происшествий в Абхазии не зафиксировано, а министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициния добавил, что граждан республики в рядах бойцов "Вагнера" нет.